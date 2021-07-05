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السودان يحذر من تهديد سد النهضة للسلم والأمن الإقليميين

"عباس" أعرب عن أمل بلاده في تحقيق مطالبها

حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، من أن ملف سد النهضة الأثيوبي يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين.

وذكر "عباس" في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن ردّ المجلس التابع للأمم المتحدة على مطالب بلاده كان إيجابياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الخرطوم تأمل في تحقيق مطالبها لحل أزمة السد.

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السودان يحذر من تهديد سد النهضة للسلم والأمن الإقليميين
سبق

حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، من أن ملف سد النهضة الأثيوبي يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين.

وذكر "عباس" في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن ردّ المجلس التابع للأمم المتحدة على مطالب بلاده كان إيجابياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الخرطوم تأمل في تحقيق مطالبها لحل أزمة السد.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
06:12 PM

السودان يحذر من تهديد سد النهضة للسلم والأمن الإقليميين

"عباس" أعرب عن أمل بلاده في تحقيق مطالبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، من أن ملف سد النهضة الأثيوبي يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين.

وذكر "عباس" في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن ردّ المجلس التابع للأمم المتحدة على مطالب بلاده كان إيجابياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الخرطوم تأمل في تحقيق مطالبها لحل أزمة السد.

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