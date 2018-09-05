بدء علاج "ثوري" في بريطانيا لمرضى سرطان الدم

باستخدام خاصية الهندسة الوراثية بالخلايا المناعية

تتجه مستشفيات بريطانيا إلى بدء علاج "ثوري" لمرضى سرطان الدم "اللوكيميا"، من خلال الاعتماد على تقنية باهظة تعيد برمجة النظام المناعي لدى المصابين بالمرض.

وقالت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا: جبهة جديدة تم فتحها ضدة المرض بعدما جرت المصادقة على العلاج في مدة وصفت بالقياسية.

وحسبما نقلت صحيفة "التايم" البريطانية، فإن القرار الصحي، سيفيد مرضى السرطان من العلاج المتقدم بشكل دائم، علمًا بأن تكلفة الحالة الواحدة تصل في المجمل إلى 282 ألف جنيه أسترليني.

ويتم العلاج المعروف اختصارا بـ"CAR-T" من خلال تجميع الخلايا المناعية لدى المريض ثم يقوم الأطباء بتعديلها عبر خاصية الهندسة الوراثية وعندئذ تقوم بإنتاج جزيء صناعي يهاجم خلايا السرطان المميتة.

وبهذا؛ يرجع الأطباء الخلايا المناعية التي أعيدت هندستها إلى الجسم، وحينها تصبح قادرة على أن تتكاثر وتقضي على المرض.

ومن المتوقع أن يخضع 30 طفلاً في العام للعلاج، بشرط أن يكون المرضى الصغار ممن خضعوا للعلاج الكيماوي التقليدي، دون أن يتحسن وضعهم.