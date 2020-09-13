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إصابة "نواف العابد" بفيروس كورونا المستجد

بعد إجراء المسحة الثانية للهلال

تعرض لاعب نادي الهلال، نواف العابد للإصابة بفايروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء المسحة الثانية للفريق.

وسبق وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إصابة 5 من لاعبي نادي الهلال وأحد الإداريين بالفريق بالفايروس.

جاء هذا الإعلان عقب الفحوصات الأولية التي أجراها الفريق عقب وصولهم قطر لخوض باقي منافسات دوري أبطال آسيا.

وتأكدت إصابة اللاعبين والإداري بعد أن أجروا مسحة ثانية تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن الهلال سيواجه باختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد توقف دام 6 أشهر كاملة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
إصابة "نواف العابد" بفيروس كورونا المستجد
سبق

تعرض لاعب نادي الهلال، نواف العابد للإصابة بفايروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء المسحة الثانية للفريق.

وسبق وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إصابة 5 من لاعبي نادي الهلال وأحد الإداريين بالفريق بالفايروس.

جاء هذا الإعلان عقب الفحوصات الأولية التي أجراها الفريق عقب وصولهم قطر لخوض باقي منافسات دوري أبطال آسيا.

وتأكدت إصابة اللاعبين والإداري بعد أن أجروا مسحة ثانية تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن الهلال سيواجه باختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد توقف دام 6 أشهر كاملة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
10:52 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:47 AM

إصابة "نواف العابد" بفيروس كورونا المستجد

بعد إجراء المسحة الثانية للهلال

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
6,466

تعرض لاعب نادي الهلال، نواف العابد للإصابة بفايروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء المسحة الثانية للفريق.

وسبق وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إصابة 5 من لاعبي نادي الهلال وأحد الإداريين بالفريق بالفايروس.

جاء هذا الإعلان عقب الفحوصات الأولية التي أجراها الفريق عقب وصولهم قطر لخوض باقي منافسات دوري أبطال آسيا.

وتأكدت إصابة اللاعبين والإداري بعد أن أجروا مسحة ثانية تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن الهلال سيواجه باختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد توقف دام 6 أشهر كاملة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

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