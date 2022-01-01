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"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

إزالة 54 قاربًا متهالكًا من شاطئ الشعيبة بمكة لمعالجة التشوه البصري

جولات تفتيشية أسفرت عن إغلاق منشأة غذائية لمخالفتها التدابير الوقائية

أسفرت جهود أمانة العاصمة المقدسة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ممثلة في وكالة بلدية جنوب مكة الفرعية ضمن حملة ‏التحسين وفق خطط المعالجة الشاملة التي تعمل بها الأمانة؛ عن إزالة 54 قاربًا متهالكًا من شاطئ الشعيبة بالتنسيق مع خفر السواحل.

وضمن الجولات التفتيشية والرقابية التي نفذتها وكالة البلديات على المنشآت الغذائية للتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا؛ أغلقت الأمانة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية منشأة غذائية بعد ضبط عدة مخالفات صحية استوجبت الإغلاق.

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إزالة 54 قاربًا متهالكًا من شاطئ الشعيبة بمكة لمعالجة التشوه البصري
سبق

أسفرت جهود أمانة العاصمة المقدسة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ممثلة في وكالة بلدية جنوب مكة الفرعية ضمن حملة ‏التحسين وفق خطط المعالجة الشاملة التي تعمل بها الأمانة؛ عن إزالة 54 قاربًا متهالكًا من شاطئ الشعيبة بالتنسيق مع خفر السواحل.

وضمن الجولات التفتيشية والرقابية التي نفذتها وكالة البلديات على المنشآت الغذائية للتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا؛ أغلقت الأمانة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية منشأة غذائية بعد ضبط عدة مخالفات صحية استوجبت الإغلاق.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:12 PM

إزالة 54 قاربًا متهالكًا من شاطئ الشعيبة بمكة لمعالجة التشوه البصري

جولات تفتيشية أسفرت عن إغلاق منشأة غذائية لمخالفتها التدابير الوقائية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أسفرت جهود أمانة العاصمة المقدسة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ممثلة في وكالة بلدية جنوب مكة الفرعية ضمن حملة ‏التحسين وفق خطط المعالجة الشاملة التي تعمل بها الأمانة؛ عن إزالة 54 قاربًا متهالكًا من شاطئ الشعيبة بالتنسيق مع خفر السواحل.

وضمن الجولات التفتيشية والرقابية التي نفذتها وكالة البلديات على المنشآت الغذائية للتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا؛ أغلقت الأمانة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية منشأة غذائية بعد ضبط عدة مخالفات صحية استوجبت الإغلاق.

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