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300 ألف مستفيد بالعدل يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونياً

في إطار مساعي تيسير الإجراءات ورفع كفاءة العمل والأداء

‬كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المستفيدين من توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa إلى أكثر من 300 ألف مستفيد، خلال خمسة أشهر.

وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاء في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلكترونياً بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "ناجز" أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة "ناجز".

وبيّنت أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة "ناجز" غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سنّ أو عقل بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.

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300 ألف مستفيد بالعدل يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونياً
سبق

‬كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المستفيدين من توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa إلى أكثر من 300 ألف مستفيد، خلال خمسة أشهر.

وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاء في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلكترونياً بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "ناجز" أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة "ناجز".

وبيّنت أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة "ناجز" غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سنّ أو عقل بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
03:09 PM

300 ألف مستفيد بالعدل يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونياً

في إطار مساعي تيسير الإجراءات ورفع كفاءة العمل والأداء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المستفيدين من توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa إلى أكثر من 300 ألف مستفيد، خلال خمسة أشهر.

وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونياً جاء في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلكترونياً بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "ناجز" أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة "ناجز".

وبيّنت أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة "ناجز" غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سنّ أو عقل بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.

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