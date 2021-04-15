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9 آلاف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية يؤدون الاختبارات بسراة عبيدة

عبر منصة "مدرستي" متزامناً مع استكمال عمليات التقويم

أدى أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة من الصف الثالث وحتى السادس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 وذلك "عن بُعد " في مدارس محافظة سراة عبيدة الابتدائية والقطاعات التعليمية التابعة لها؛ عبر "منصة مدرستي" متزامنًا ذلك مع استكمال عمليات التقويم ومعالجة الفاقد التعليمي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وتفقّد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، ووقف على جاهزية الميدان التعليمي وآلية أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يُسر وهدوء.

وأكد "العلكمي" أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم شاملة وكاملة للتعامل مع عملية التعليم عن بعد بكفاءة عالية، وأهمها استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة المفقود التعليمي.

وأوضح "العلكمي" أن إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ومُنذ وقت مُبكر اعتمدت خططها الميدانية لمتابعة أعمال الاختبارات، بمشاركة الإدارات والأقسام ذات العلاقة ومكتب التعليم بالفرشة وقادة وقائدات المدارس، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات عن بُعد بكل يُسر وسهولة، في ظل وجود خطة إشراقية تفقدية ينفذها جميع القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بشكل يومي في المدارس بنين وبنات.

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9 آلاف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية يؤدون الاختبارات بسراة عبيدة
سبق

أدى أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة من الصف الثالث وحتى السادس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 وذلك "عن بُعد " في مدارس محافظة سراة عبيدة الابتدائية والقطاعات التعليمية التابعة لها؛ عبر "منصة مدرستي" متزامنًا ذلك مع استكمال عمليات التقويم ومعالجة الفاقد التعليمي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وتفقّد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، ووقف على جاهزية الميدان التعليمي وآلية أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يُسر وهدوء.

وأكد "العلكمي" أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم شاملة وكاملة للتعامل مع عملية التعليم عن بعد بكفاءة عالية، وأهمها استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة المفقود التعليمي.

وأوضح "العلكمي" أن إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ومُنذ وقت مُبكر اعتمدت خططها الميدانية لمتابعة أعمال الاختبارات، بمشاركة الإدارات والأقسام ذات العلاقة ومكتب التعليم بالفرشة وقادة وقائدات المدارس، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات عن بُعد بكل يُسر وسهولة، في ظل وجود خطة إشراقية تفقدية ينفذها جميع القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بشكل يومي في المدارس بنين وبنات.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
05:15 PM

9 آلاف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية يؤدون الاختبارات بسراة عبيدة

عبر منصة "مدرستي" متزامناً مع استكمال عمليات التقويم

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علي حفول - سراة عبيدة
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أدى أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة من الصف الثالث وحتى السادس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 وذلك "عن بُعد " في مدارس محافظة سراة عبيدة الابتدائية والقطاعات التعليمية التابعة لها؛ عبر "منصة مدرستي" متزامنًا ذلك مع استكمال عمليات التقويم ومعالجة الفاقد التعليمي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وتفقّد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، ووقف على جاهزية الميدان التعليمي وآلية أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يُسر وهدوء.

وأكد "العلكمي" أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم شاملة وكاملة للتعامل مع عملية التعليم عن بعد بكفاءة عالية، وأهمها استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة المفقود التعليمي.

وأوضح "العلكمي" أن إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ومُنذ وقت مُبكر اعتمدت خططها الميدانية لمتابعة أعمال الاختبارات، بمشاركة الإدارات والأقسام ذات العلاقة ومكتب التعليم بالفرشة وقادة وقائدات المدارس، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات عن بُعد بكل يُسر وسهولة، في ظل وجود خطة إشراقية تفقدية ينفذها جميع القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بشكل يومي في المدارس بنين وبنات.

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