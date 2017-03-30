قصفت حفل زفاف.. الأمم المتحدة تكشف تورط فرنسا في قتل 19 مدنياً بمالي

باريس ادعت أنها قضت على متشددين

تسببت غارة جوية فرنسية في وسط مالي يوم 3 يناير (كانون الثاني) في مقتل 19 مدنيًا وثلاثة مسلحين، وفقًا لمقتطفات من تحقيق للأمم المتحدة من المقرر نشره في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، في تناقض مع المزاعم الفرنسية بأن متشددين فقط هم من أصيبوا.

ونقلت "رويترز" عن سكان محليين أن الغارة الجوية بالقرب من قرية بونتي أصابت حفل زفاف حضره مدنيون.

وكان الجيش الفرنسي قد ادعى قتل نحو 30 متشددًا حددتهم استطلاعات جوية.