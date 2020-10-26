بعيداً عن الشخير.. 7 عوامل خطرة تُوقف التنفس في أثناء النوم

البدانة ليست السبب الوحيد للمشكلة

قد لا يبدو الشخير علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، لكنه قد يعني أنك تعاني انقطاع النفس في أثناء النوم.. وفي هذه الحالة يتوقف التنفس ويعود في أثناء النوم، عشرات المرات في الساعة الواحدة.

ويتناول تقرير على موقع "سي إن إن"، اضطراب النوم الشائع هذا، بما في ذلك أعراض انقطاع النفس في أثناء النوم وأسبابه، حيث حدّد 7 عوامل خطرة وهي:

· انقطاع النفس في أثناء النوم خطير إذا تُرك دون علاج

تسترخي عضلات الحلق عند النوم، ما يتسبّب في ضيق مجرى الهواء في حالة انقطاع النفس، هؤلاء الأشخاص أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والسكتة الدماغية.

- الإرهاق الدائم

تشمل الأعراض الإرهاق المستمر، وصداع الصباح، وجفاف الفم، والتهاب الحلق صباحاً، وتراجع الدافع الجنسي، والاكتئاب والنعاس في أثناء النهار.

· يجب استشارة الطبيب

استشارة الطبيب ضرورية في حال الشعور بالتعب عند الاستيقاظ أو وجود مخاوف بشأن الشخير.

· تغيير نمط الحياة

العمل على فقدان الوزن، وممارسة التمارين، والإقلاع عن التدخين يجب أن تكون من أولوياتك.

· خيارات علاج انقطاع النفس

يوفر جهاز ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) هواءً مضغوطاً قليلاً من خلال قناع يتم وضعه على الأنف في أثناء النوم، كما يمكن استخدام واقيات الفم التي يصنعها أطباء الأسنان، التي تسحب الفك بلطف إلى الأمام، قد تكون الجراحة خياراً للأشخاص الذين يعانون انقطاع النفس بسبب حجم أو شكل فمهم.

· البدانة ليست السبب الوحيد للمشكلة

ورغم أن زيادة الوزن عامل خطر رئيس لتوقف التنفس في أثناء النوم، إلا أن هذه المشكلة قد توجد لدى بعض الأشخاص من ذوي الوزن الصحي.

· الأطفال قد يعانون انقطاع النفس في أثناء النوم أيضاً

قد يعاني الأطفال أيضاً انقطاع النفس في أثناء النوم، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة تضخم اللوزتين أو اللحمية أو وجود فك صغير.