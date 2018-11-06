14 بلاغاً حصيلة أمطار سكاكا .. تماسات كهربائية وتجمّعات للمياه

باشرتها فرق الدفاع المدني ولم ينتج عنها أي خسائر في الأرواح

باشر "مدني سكاكا" بلاغات عدة، نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ تضمنت ٤ تماسات كهربائية، ١٠ تجمّعات مياه، حالتَي سقوط أجزاءٍ من أسقف.

وقالت المديرية عبر حسابها: لم ينتج عن الأمطار أيّ خسائر في الأرواح، ولله الحمد.