14 بلاغاً حصيلة أمطار سكاكا .. تماسات كهربائية وتجمّعات للمياه

باشر "مدني سكاكا" بلاغات عدة، نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ تضمنت ٤ تماسات كهربائية، ١٠ تجمّعات مياه، حالتَي سقوط أجزاءٍ من أسقف.
وقالت المديرية عبر حسابها: لم ينتج عن الأمطار أيّ خسائر في الأرواح، ولله الحمد.
باشر "مدني سكاكا" بلاغات عدة، نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ تضمنت ٤ تماسات كهربائية، ١٠ تجمّعات مياه، حالتَي سقوط أجزاءٍ من أسقف.
وقالت المديرية عبر حسابها: لم ينتج عن الأمطار أيّ خسائر في الأرواح، ولله الحمد.
باشر "مدني سكاكا" بلاغات عدة، نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ تضمنت ٤ تماسات كهربائية، ١٠ تجمّعات مياه، حالتَي سقوط أجزاءٍ من أسقف.
وقالت المديرية عبر حسابها: لم ينتج عن الأمطار أيّ خسائر في الأرواح، ولله الحمد.
باشر "مدني سكاكا" بلاغات عدة، نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ تضمنت ٤ تماسات كهربائية، ١٠ تجمّعات مياه، حالتَي سقوط أجزاءٍ من أسقف.
وقالت المديرية عبر حسابها: لم ينتج عن الأمطار أيّ خسائر في الأرواح، ولله الحمد.