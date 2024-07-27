"أمير الشمالية" ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "العنزي"

قال لوالده: المصاب مصاب الجميع والعزاء للوطن كافة

نقل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لأسرة شهيد الواجب صقر بن إبراهيم العنزي – رحمه الله -، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وقال الأمير فيصل بن خالد في اتصال هاتفي بوالد الشهيد: استشهد صقر وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه، وهذا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات وبطولات.

وأكد أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء لأسرة الشهيد وللوطن كافة، نظير ما قدمه من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.