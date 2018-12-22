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"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو.. اصطدام قطاريْ مترو بإيران يوقع عددًا من الجرحى

بينهم 11 شخصًا نُقلوا للمستشفيات أحدهم إصابته خطيرة

أدى حادث اصطدام قطاري مترو في منطقة شيتغار بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء، إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بقطار آخر في منطقة شيتغار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال المتحدث باسم دائرة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي: إن 11 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى أحدهم مصاب بجروح خطيرة.

وصرح "خالدي" لوسائل إعلام إيرانية بأن 9 آخرين تلقوا العلاج في مكان الحادث.

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فيديو.. اصطدام قطاريْ مترو بإيران يوقع عددًا من الجرحى
سبق

أدى حادث اصطدام قطاري مترو في منطقة شيتغار بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء، إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بقطار آخر في منطقة شيتغار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال المتحدث باسم دائرة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي: إن 11 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى أحدهم مصاب بجروح خطيرة.

وصرح "خالدي" لوسائل إعلام إيرانية بأن 9 آخرين تلقوا العلاج في مكان الحادث.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:11 AM

فيديو.. اصطدام قطاريْ مترو بإيران يوقع عددًا من الجرحى

بينهم 11 شخصًا نُقلوا للمستشفيات أحدهم إصابته خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى حادث اصطدام قطاري مترو في منطقة شيتغار بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء، إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بقطار آخر في منطقة شيتغار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال المتحدث باسم دائرة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي: إن 11 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى أحدهم مصاب بجروح خطيرة.

وصرح "خالدي" لوسائل إعلام إيرانية بأن 9 آخرين تلقوا العلاج في مكان الحادث.

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