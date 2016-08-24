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شاهد.. "بلدية الأفلاج" تواصل إزالة التشوه البصري بالطرقات والأحياء

عبر مباشرة فرقها رفع المخالفات من الأراضي الفضاء وأعادت طلاء الأرصفة

ضمن مبادرة ‫تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري تكثف ‫بلدية الأفلاج جهودها من خلال مباشرة فرقها الميدانية رفع المخالفات من الأراضي الفضاء بالمحافظة وإعادة صبغ وطلاء الأرصفة.

وتقوم البلدية بأعمال يومية على إزالة التشوه البصري في الأحياء وطرقاتها للمحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوه البصري؛ ‏والعمل على تعزيز دور المواطن في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على نظافة الممتلكات العامة.

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شاهد.. "بلدية الأفلاج" تواصل إزالة التشوه البصري بالطرقات والأحياء
سبق

ضمن مبادرة ‫تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري تكثف ‫بلدية الأفلاج جهودها من خلال مباشرة فرقها الميدانية رفع المخالفات من الأراضي الفضاء بالمحافظة وإعادة صبغ وطلاء الأرصفة.

وتقوم البلدية بأعمال يومية على إزالة التشوه البصري في الأحياء وطرقاتها للمحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوه البصري؛ ‏والعمل على تعزيز دور المواطن في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على نظافة الممتلكات العامة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
10:47 PM

شاهد.. "بلدية الأفلاج" تواصل إزالة التشوه البصري بالطرقات والأحياء

عبر مباشرة فرقها رفع المخالفات من الأراضي الفضاء وأعادت طلاء الأرصفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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ضمن مبادرة ‫تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري تكثف ‫بلدية الأفلاج جهودها من خلال مباشرة فرقها الميدانية رفع المخالفات من الأراضي الفضاء بالمحافظة وإعادة صبغ وطلاء الأرصفة.

وتقوم البلدية بأعمال يومية على إزالة التشوه البصري في الأحياء وطرقاتها للمحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوه البصري؛ ‏والعمل على تعزيز دور المواطن في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على نظافة الممتلكات العامة.

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