النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير الشرقية يكرم "الدوسري" منقذ طفلة إسكان الخبر قبل سقوطها

قال: ما قام به يجسّد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين

كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء الشاب ناصر بن دغش الدوسري، الذي ساهم في إنقاذ طفلة علقت في إسكان الخبر المدني بعد أن تسللت إلى النافذة في الدور الثالث وخرجت منها على الشرفة، وقبل سقوطها استطاع الشاب الدوسري الوصول إليها وإنقاذها من السقوط .

وثمن الأمير هذا الموقف البطولي والشجاع من الشاب الدوسري ومبادرته في إنقاذ الطفلة، مؤكداً أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين، لاسيما وأن إنقاذ النفس البشرية فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى .

موجهاً بأهمية التقيد بالسلامة العامة في المنازل وعدم تعريض الأطفال للخطر - داعياً أن يحفظ الله أبناءنا وبناتنا من كل مكروه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير الشرقية يكرم "الدوسري" منقذ طفلة إسكان الخبر قبل سقوطها
سبق

كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء الشاب ناصر بن دغش الدوسري، الذي ساهم في إنقاذ طفلة علقت في إسكان الخبر المدني بعد أن تسللت إلى النافذة في الدور الثالث وخرجت منها على الشرفة، وقبل سقوطها استطاع الشاب الدوسري الوصول إليها وإنقاذها من السقوط .

وثمن الأمير هذا الموقف البطولي والشجاع من الشاب الدوسري ومبادرته في إنقاذ الطفلة، مؤكداً أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين، لاسيما وأن إنقاذ النفس البشرية فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى .

موجهاً بأهمية التقيد بالسلامة العامة في المنازل وعدم تعريض الأطفال للخطر - داعياً أن يحفظ الله أبناءنا وبناتنا من كل مكروه.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
03:34 PM

نائب أمير الشرقية يكرم "الدوسري" منقذ طفلة إسكان الخبر قبل سقوطها

قال: ما قام به يجسّد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين

A A A
حامد العلي - الدمام
0
2,386

كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء الشاب ناصر بن دغش الدوسري، الذي ساهم في إنقاذ طفلة علقت في إسكان الخبر المدني بعد أن تسللت إلى النافذة في الدور الثالث وخرجت منها على الشرفة، وقبل سقوطها استطاع الشاب الدوسري الوصول إليها وإنقاذها من السقوط .

وثمن الأمير هذا الموقف البطولي والشجاع من الشاب الدوسري ومبادرته في إنقاذ الطفلة، مؤكداً أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين، لاسيما وأن إنقاذ النفس البشرية فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى .

موجهاً بأهمية التقيد بالسلامة العامة في المنازل وعدم تعريض الأطفال للخطر - داعياً أن يحفظ الله أبناءنا وبناتنا من كل مكروه.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,383
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,070
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,166
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,286

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة