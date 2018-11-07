النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بمنشأة مخالفة لنظام البيانات التجارية بمحافظة العقيق

في يومه العالمي .. مواقف تصيبك بالتوتر

كيف يمكنك تجنبه؟

يحتفل العالم اليوم، السابع من نوفمبر، باليوم العالمي لمكافحة التوتر والقلق.

وبعد أن تغيرت طبيعة الحياة وأصبحت أكثر عرضة للتوتر والقلق والضغط الشديد وأكثر تعقيدًا؛ أصبح التوتر عاملًا رئيسًا في حياة معظمنا.

وتتضمن مواقف التوتر العشرة: حدثًا مفزعًا أو مفرحًا، وسماع خبر مفاجئ، وخسارة شيء مادي أو معنوي، وانتظار موقف معين، وتقرير مصير، واتخاذ قرار، ووجود ديون، وفقدان شخص عزيز، والدخول في اختبارات أو مقابلات ومواجهة غير محسوبة.

ويتسبب التوتر والقلق في التقلبات المزاجية، والاكتئاب، وصعوبة في النوم، وأداء ذهني ضعيف، وصعوبة في التركيز، وسرعة في النسيان، والمشاكل في العلاقات مع الآخرين وعدم العمل.

ومن أعراض معرفة أنك مصاب بالتوتر: حدوث حموضة المعدة، واضطرابات معدية، مع حصول نوبات من الإسهال والإمساك، ومشاكل في التنفس، والربو، والخفقان، والصداع النصفي.

أما عن طرق العلاج والتعامل مع القلق، فينبغي تحديد مصادر التوتر في حياتك، واستغلال وقتك بشكل أفضل، والتنفس بعمق، وتجنب بعض الأدوية الطبية، والابتعاد عن الكافيين "القهوة والشاي"، وممارسة الرياضة بانتظام.

الرئيسية/ محطات

اعلان
في يومه العالمي .. مواقف تصيبك بالتوتر
سبق

يحتفل العالم اليوم، السابع من نوفمبر، باليوم العالمي لمكافحة التوتر والقلق.

وبعد أن تغيرت طبيعة الحياة وأصبحت أكثر عرضة للتوتر والقلق والضغط الشديد وأكثر تعقيدًا؛ أصبح التوتر عاملًا رئيسًا في حياة معظمنا.

وتتضمن مواقف التوتر العشرة: حدثًا مفزعًا أو مفرحًا، وسماع خبر مفاجئ، وخسارة شيء مادي أو معنوي، وانتظار موقف معين، وتقرير مصير، واتخاذ قرار، ووجود ديون، وفقدان شخص عزيز، والدخول في اختبارات أو مقابلات ومواجهة غير محسوبة.

ويتسبب التوتر والقلق في التقلبات المزاجية، والاكتئاب، وصعوبة في النوم، وأداء ذهني ضعيف، وصعوبة في التركيز، وسرعة في النسيان، والمشاكل في العلاقات مع الآخرين وعدم العمل.

ومن أعراض معرفة أنك مصاب بالتوتر: حدوث حموضة المعدة، واضطرابات معدية، مع حصول نوبات من الإسهال والإمساك، ومشاكل في التنفس، والربو، والخفقان، والصداع النصفي.

أما عن طرق العلاج والتعامل مع القلق، فينبغي تحديد مصادر التوتر في حياتك، واستغلال وقتك بشكل أفضل، والتنفس بعمق، وتجنب بعض الأدوية الطبية، والابتعاد عن الكافيين "القهوة والشاي"، وممارسة الرياضة بانتظام.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
05:33 PM

في يومه العالمي .. مواقف تصيبك بالتوتر

كيف يمكنك تجنبه؟

A A A
خالد خليل - الرياض
7
8,091

يحتفل العالم اليوم، السابع من نوفمبر، باليوم العالمي لمكافحة التوتر والقلق.

وبعد أن تغيرت طبيعة الحياة وأصبحت أكثر عرضة للتوتر والقلق والضغط الشديد وأكثر تعقيدًا؛ أصبح التوتر عاملًا رئيسًا في حياة معظمنا.

وتتضمن مواقف التوتر العشرة: حدثًا مفزعًا أو مفرحًا، وسماع خبر مفاجئ، وخسارة شيء مادي أو معنوي، وانتظار موقف معين، وتقرير مصير، واتخاذ قرار، ووجود ديون، وفقدان شخص عزيز، والدخول في اختبارات أو مقابلات ومواجهة غير محسوبة.

ويتسبب التوتر والقلق في التقلبات المزاجية، والاكتئاب، وصعوبة في النوم، وأداء ذهني ضعيف، وصعوبة في التركيز، وسرعة في النسيان، والمشاكل في العلاقات مع الآخرين وعدم العمل.

ومن أعراض معرفة أنك مصاب بالتوتر: حدوث حموضة المعدة، واضطرابات معدية، مع حصول نوبات من الإسهال والإمساك، ومشاكل في التنفس، والربو، والخفقان، والصداع النصفي.

أما عن طرق العلاج والتعامل مع القلق، فينبغي تحديد مصادر التوتر في حياتك، واستغلال وقتك بشكل أفضل، والتنفس بعمق، وتجنب بعض الأدوية الطبية، والابتعاد عن الكافيين "القهوة والشاي"، وممارسة الرياضة بانتظام.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,310
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,566
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,986
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,201

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة