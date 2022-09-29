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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لـ180 مليون سهم

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 1.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11383.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، والعبداللطيف، وجبسكو، ومعادن، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، ومبكو، وإعمار، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 3.08%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وإعمار، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، وعسير، كيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 8.44 نقطة ليقفل عند مستوى 23909.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1920 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة
سبق

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 1.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11383.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، والعبداللطيف، وجبسكو، ومعادن، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، ومبكو، وإعمار، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 3.08%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وإعمار، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، وعسير، كيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 8.44 نقطة ليقفل عند مستوى 23909.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1920 صفقة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
03:52 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لـ180 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 1.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11383.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، والعبداللطيف، وجبسكو، ومعادن، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، ومبكو، وإعمار، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 3.08%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وإعمار، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، وعسير، كيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 8.44 نقطة ليقفل عند مستوى 23909.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1920 صفقة.

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