"البيئة" تحرِّر مخالفات بحق 21 مخالفًا لنظام الصيد بجدة و"رابغ"

بعد ضبطهم من قِبل حرس الحدود

نجح رجال حرس الحدود في ضبط 21 مخالفًا لأنظمة الصيد البحرية بجدة ورابغ؛ إذ تمكنوا من ضبط مواطنَين اثنين لمخالفتهما نظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، وذلك أثناء صيدهما بأدوات مخالفة (شباك النايلون المحظورة).

كما تم ضبط ٨ مقيمين بحوزتهم شباك صيد ومشكات بمركز الشعيبة المسدودة، وتم تسليمهم للمختصين بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإكمال اللازم حيالهم.

وأوضح سعيد بن جار الله الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة بجدة، وحرس الحدود بمركز مرسى السرج، ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأشارإلى أن فِرقة المراقبة الميدانية بوحدة الثروة السمكية بجدة تمكنت على قارب الوزارة بمركز "ثول" من استخراج عدد من أدوات الصيد غير النظامية من نوع السخاوي (القراقير)، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية حيال إتلافها.

وفي محافظة رابغ بيّن "الغامدي" أنه "تم ضبط (٨ مواطنين و٣ مقيمين) مخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم ٢٧ شبكة صيد مخالفة (الأشورة)، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة رابغ ممثلة بمركز مرسى السرج ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.