النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تحرِّر مخالفات بحق 21 مخالفًا لنظام الصيد بجدة و"رابغ"

بعد ضبطهم من قِبل حرس الحدود

نجح رجال حرس الحدود في ضبط 21 مخالفًا لأنظمة الصيد البحرية بجدة ورابغ؛ إذ تمكنوا من ضبط مواطنَين اثنين لمخالفتهما نظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، وذلك أثناء صيدهما بأدوات مخالفة (شباك النايلون المحظورة).

كما تم ضبط ٨ مقيمين بحوزتهم شباك صيد ومشكات بمركز الشعيبة المسدودة، وتم تسليمهم للمختصين بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإكمال اللازم حيالهم.

وأوضح سعيد بن جار الله الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة بجدة، وحرس الحدود بمركز مرسى السرج، ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأشارإلى أن فِرقة المراقبة الميدانية بوحدة الثروة السمكية بجدة تمكنت على قارب الوزارة بمركز "ثول" من استخراج عدد من أدوات الصيد غير النظامية من نوع السخاوي (القراقير)، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية حيال إتلافها.

وفي محافظة رابغ بيّن "الغامدي" أنه "تم ضبط (٨ مواطنين و٣ مقيمين) مخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم ٢٧ شبكة صيد مخالفة (الأشورة)، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة رابغ ممثلة بمركز مرسى السرج ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تحرِّر مخالفات بحق 21 مخالفًا لنظام الصيد بجدة و"رابغ"
سبق

نجح رجال حرس الحدود في ضبط 21 مخالفًا لأنظمة الصيد البحرية بجدة ورابغ؛ إذ تمكنوا من ضبط مواطنَين اثنين لمخالفتهما نظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، وذلك أثناء صيدهما بأدوات مخالفة (شباك النايلون المحظورة).

كما تم ضبط ٨ مقيمين بحوزتهم شباك صيد ومشكات بمركز الشعيبة المسدودة، وتم تسليمهم للمختصين بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإكمال اللازم حيالهم.

وأوضح سعيد بن جار الله الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة بجدة، وحرس الحدود بمركز مرسى السرج، ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأشارإلى أن فِرقة المراقبة الميدانية بوحدة الثروة السمكية بجدة تمكنت على قارب الوزارة بمركز "ثول" من استخراج عدد من أدوات الصيد غير النظامية من نوع السخاوي (القراقير)، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية حيال إتلافها.

وفي محافظة رابغ بيّن "الغامدي" أنه "تم ضبط (٨ مواطنين و٣ مقيمين) مخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم ٢٧ شبكة صيد مخالفة (الأشورة)، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة رابغ ممثلة بمركز مرسى السرج ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
09:14 PM

"البيئة" تحرِّر مخالفات بحق 21 مخالفًا لنظام الصيد بجدة و"رابغ"

بعد ضبطهم من قِبل حرس الحدود

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
2,587

نجح رجال حرس الحدود في ضبط 21 مخالفًا لأنظمة الصيد البحرية بجدة ورابغ؛ إذ تمكنوا من ضبط مواطنَين اثنين لمخالفتهما نظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، وذلك أثناء صيدهما بأدوات مخالفة (شباك النايلون المحظورة).

كما تم ضبط ٨ مقيمين بحوزتهم شباك صيد ومشكات بمركز الشعيبة المسدودة، وتم تسليمهم للمختصين بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإكمال اللازم حيالهم.

وأوضح سعيد بن جار الله الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة بجدة، وحرس الحدود بمركز مرسى السرج، ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأشارإلى أن فِرقة المراقبة الميدانية بوحدة الثروة السمكية بجدة تمكنت على قارب الوزارة بمركز "ثول" من استخراج عدد من أدوات الصيد غير النظامية من نوع السخاوي (القراقير)، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية حيال إتلافها.

وفي محافظة رابغ بيّن "الغامدي" أنه "تم ضبط (٨ مواطنين و٣ مقيمين) مخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم ٢٧ شبكة صيد مخالفة (الأشورة)، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة رابغ ممثلة بمركز مرسى السرج ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,595
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,556
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,811

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقىمن الحي..!

الميت أبقىمن الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة