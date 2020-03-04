أصبحت من القلائل الذين يملكونها.. أمريكا تبيع "إسرائيل" طائرات تزويد بالوقود جواً

عددها 8 وثمنها 2.4 مليار دولار

وافقت واشنطن على بيع طائرات تزويد بالوقود جواً من طراز "كاي سي-46 بيغاسوس"، بقيمة 2.4 مليار دولار إلى "إسرائيل"، التي تصبح بذلك من حلفاء الولايات المتحدة الكبار القلائل الذين يملكون هذه الطائرة، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأربعاء).

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أنها سمحت ببيع "إسرائيل" ثمانية طائرات تزويد بالوقود.

وأضافت أن "هذه الطائرات ستسمح لـ"إسرائيل" بتزويد طائرات أخرى بالوقود جواً، ما يزيد من نطاق تحركها ويؤهلها توفير قدرات إضافية للجيش الأمريكي في المنطقة ما يسمح له بتخصيص تجهيزات لمناطق أخرى في حال وقوع حرب".

واختار سلاح الجو الأمريكي هذه الطائرة في 2011 بعد منافسة شرسة مع منافستها الأوروبية "إيرباص" للحلول مكان "كاي سي-10" (1981) و"كاي سي-135" (1957).

و"إسرائيل" هي ثاني حليف للولايات المتحدة يحصل على موافقة لشراء هذه الطائرات بعد اليابان التي أوصت على طائرتين.