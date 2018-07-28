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مراجعو مركز صحي بمكة يناشدون تغيير مظلات مواقف السيارات المتهالكة

تشكل تشوهاً بصرياً نظراً لرداءتها وهو ما يوجب إبدالها على وجه السرعة

يتطلع مراجعو مركز صحي العدل بالعاصمة المقدسة من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة وهي الجهة المسؤولة، إلى ضرورة تحسين الصورة البصرية للمركز، على غرار ما تعانيه مواقف السيارات من رداءة وسوء المظلات التي عفا عليها الزمن، دون أن تُستبدل.

وشكّلت مظلات مواقف السيارات بمركز صحي العدل بجبل النور بمكة المكرمة؛ تشوهاً بصرياً؛ نظراً لرداءتها، ما يوجب تغييرها على وجه السرعة.

وأظهرت الصور تهالك المظلات في المواقف المخصصة للمركز؛ في منظر غير حضاري، يوجب الوقوف عليها من قِبل الجهة المعنية بشكل عاجل، خاصةً أنها تتبع لمنشأة صحية يتطلب المراجع إليها بيئة صحية وآمنة، فضلًا عن أنها تمثّل تشوهاً بصرياً ومنظراً لا يسر الناظرين.

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مراجعو مركز صحي بمكة يناشدون تغيير مظلات مواقف السيارات المتهالكة
سبق

يتطلع مراجعو مركز صحي العدل بالعاصمة المقدسة من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة وهي الجهة المسؤولة، إلى ضرورة تحسين الصورة البصرية للمركز، على غرار ما تعانيه مواقف السيارات من رداءة وسوء المظلات التي عفا عليها الزمن، دون أن تُستبدل.

وشكّلت مظلات مواقف السيارات بمركز صحي العدل بجبل النور بمكة المكرمة؛ تشوهاً بصرياً؛ نظراً لرداءتها، ما يوجب تغييرها على وجه السرعة.

وأظهرت الصور تهالك المظلات في المواقف المخصصة للمركز؛ في منظر غير حضاري، يوجب الوقوف عليها من قِبل الجهة المعنية بشكل عاجل، خاصةً أنها تتبع لمنشأة صحية يتطلب المراجع إليها بيئة صحية وآمنة، فضلًا عن أنها تمثّل تشوهاً بصرياً ومنظراً لا يسر الناظرين.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
04:21 PM

مراجعو مركز صحي بمكة يناشدون تغيير مظلات مواقف السيارات المتهالكة

تشكل تشوهاً بصرياً نظراً لرداءتها وهو ما يوجب إبدالها على وجه السرعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
2,903

يتطلع مراجعو مركز صحي العدل بالعاصمة المقدسة من إدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة وهي الجهة المسؤولة، إلى ضرورة تحسين الصورة البصرية للمركز، على غرار ما تعانيه مواقف السيارات من رداءة وسوء المظلات التي عفا عليها الزمن، دون أن تُستبدل.

وشكّلت مظلات مواقف السيارات بمركز صحي العدل بجبل النور بمكة المكرمة؛ تشوهاً بصرياً؛ نظراً لرداءتها، ما يوجب تغييرها على وجه السرعة.

وأظهرت الصور تهالك المظلات في المواقف المخصصة للمركز؛ في منظر غير حضاري، يوجب الوقوف عليها من قِبل الجهة المعنية بشكل عاجل، خاصةً أنها تتبع لمنشأة صحية يتطلب المراجع إليها بيئة صحية وآمنة، فضلًا عن أنها تمثّل تشوهاً بصرياً ومنظراً لا يسر الناظرين.

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