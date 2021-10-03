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"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة

بحضور عدد كبير من السفراء والوزراء ومديري المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي

شارك مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال فتحي عيد، في احتفال سفارة خادم الحرمين الشريفين، باليوم الوطني (91) بفندق الملك فهد بالعاصمة داكار، بحضور عدد كبير من السفراء والوزراء ومديري المنظمات الدولية والمسؤولين السنغاليين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال، وأعضاء السفارة والسعوديين المقيمين في السنغال، ورجال الأعمال والإعلاميين.

وجاءت المشاركة بدعوة كريمة من القائم بالأعمال في السفارة السعودية في السنغال (يوسف جزار)، الذي أكد أن هذه المناسبة الوطنية تجسد الفخر والاعتزاز بالوطن، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، والتي استمرت منجزاتها ونجاحاتها حتى هذا العهد فأصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة؛ حيث تسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى.

وفي ختام كلمته نوه "جزار" بأن العلاقات بين جمهورية السنغال والمملكة العربية السعودية، تشهد تطورًا غير مسبوق في جميع مجالات التعاون المشترك؛ حيث تسعى المملكة دائمًا لتكثيف الاستثمارات السعودية في السنغال وإنجاز العديد من المشروعات التنموية الهادفة والمفيدة للمجتمع.

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"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة
سبق

شارك مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال فتحي عيد، في احتفال سفارة خادم الحرمين الشريفين، باليوم الوطني (91) بفندق الملك فهد بالعاصمة داكار، بحضور عدد كبير من السفراء والوزراء ومديري المنظمات الدولية والمسؤولين السنغاليين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال، وأعضاء السفارة والسعوديين المقيمين في السنغال، ورجال الأعمال والإعلاميين.

وجاءت المشاركة بدعوة كريمة من القائم بالأعمال في السفارة السعودية في السنغال (يوسف جزار)، الذي أكد أن هذه المناسبة الوطنية تجسد الفخر والاعتزاز بالوطن، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، والتي استمرت منجزاتها ونجاحاتها حتى هذا العهد فأصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة؛ حيث تسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى.

وفي ختام كلمته نوه "جزار" بأن العلاقات بين جمهورية السنغال والمملكة العربية السعودية، تشهد تطورًا غير مسبوق في جميع مجالات التعاون المشترك؛ حيث تسعى المملكة دائمًا لتكثيف الاستثمارات السعودية في السنغال وإنجاز العديد من المشروعات التنموية الهادفة والمفيدة للمجتمع.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
12:01 PM

"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة

بحضور عدد كبير من السفراء والوزراء ومديري المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال فتحي عيد، في احتفال سفارة خادم الحرمين الشريفين، باليوم الوطني (91) بفندق الملك فهد بالعاصمة داكار، بحضور عدد كبير من السفراء والوزراء ومديري المنظمات الدولية والمسؤولين السنغاليين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال، وأعضاء السفارة والسعوديين المقيمين في السنغال، ورجال الأعمال والإعلاميين.

وجاءت المشاركة بدعوة كريمة من القائم بالأعمال في السفارة السعودية في السنغال (يوسف جزار)، الذي أكد أن هذه المناسبة الوطنية تجسد الفخر والاعتزاز بالوطن، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، والتي استمرت منجزاتها ونجاحاتها حتى هذا العهد فأصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة؛ حيث تسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى.

وفي ختام كلمته نوه "جزار" بأن العلاقات بين جمهورية السنغال والمملكة العربية السعودية، تشهد تطورًا غير مسبوق في جميع مجالات التعاون المشترك؛ حيث تسعى المملكة دائمًا لتكثيف الاستثمارات السعودية في السنغال وإنجاز العديد من المشروعات التنموية الهادفة والمفيدة للمجتمع.

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