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عضو الشورى "درندري": ولي العهد وعد وأوفى والقرارات الأخيرة تواكب المرحلة

قالت: التعديلات امتداد لسلسلة من الإصلاحات الجوهرية

حصدت تعديلات أنظمة الأسرة والسفر والعمل، إعجاب المهتمين بشؤون المرأة السعودية، وأشادوا بالقرارات التي أصدرتها القيادة السعودية بدعم ولي العهد قائد الإصلاح السعودي، الذي أعلن دعمه الحقوق والتكافؤ بين الجنسين في الفرص الوظيفية، حتى بدأت عملية الغربلة الشاملة.

واعتبرت عضو مجلس الشورى السعودية إقبال درندري، أن هذه التعديلات الجوهرية في الأنظمة والقوانين الحكومية، هي امتداد لسلسلة من الإصلاحات الشاملة التي انتهجها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، والحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع.

وقالت لـ"سبق": "لم ينتظر الأمير محمد بن سلمان كثيرًا منذ دخوله المعترك السياسي، حتى أخذ على عاتقه الإصلاح بكل مساراته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتنظيمية، وغيرها، وهذه الإصلاحات الجذرية تؤكد أن القيادة السعودية عازمة على بناء مجتمع جديد تتاح فيه الحقوق والفرص المتساوية للجميع، وتسهم بشكل فعال في النقلات النوعية للمملكة".

وأضافت: "جاءت تعديلات الأنظمة الأخيرة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويواكب التطور الذي تعيشه المملكة والتحولات التي تمر بها، ويعتبر تطوير الأنظمة والقوانين من الإصلاحات الأساسية لتنظيم وتسهيل حياة الناس، وتحقيق التقدم المنتظر للمملكة، وجعلها في المصافّ الأولى عالميّاً".

وتابعت: "نشهد الآن حدثاً تاريخيّاً في تمكين المرأة وإعطائها حقوقَها؛ لتؤدي دورها في المجتمع بشكل فاعل ومساوٍ للرجل؛ ما يستوجب شكر الله ثم القيادة. ومن يقرأ تصريحات سمو ولي العهد يدرك حسّه الإنساني والسياسي، وشعوره بما يعانيه بعض من أفراد مجتمعه، وخاصة النساء شقائق الرجال، وتؤكد ذلك تصريحات سموه وتأكيده على أن المرأة لا بد من منحها حقوقها كاملة".

واختتمت "درندري" حديثها بالقول: "أسجل أسمى آيات الشكر والتقدير باسمي واسم جميع نساء الوطن، على صفحات التاريخ لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على جميع ما قدمه من جهود لتمكين نصف المجتمع، لقد وعد فأوفى، وأقول إنها السعودية في ثوبها الجديد تحتفل بالعيد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو الشورى "درندري": ولي العهد وعد وأوفى والقرارات الأخيرة تواكب المرحلة
سبق

حصدت تعديلات أنظمة الأسرة والسفر والعمل، إعجاب المهتمين بشؤون المرأة السعودية، وأشادوا بالقرارات التي أصدرتها القيادة السعودية بدعم ولي العهد قائد الإصلاح السعودي، الذي أعلن دعمه الحقوق والتكافؤ بين الجنسين في الفرص الوظيفية، حتى بدأت عملية الغربلة الشاملة.

واعتبرت عضو مجلس الشورى السعودية إقبال درندري، أن هذه التعديلات الجوهرية في الأنظمة والقوانين الحكومية، هي امتداد لسلسلة من الإصلاحات الشاملة التي انتهجها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، والحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع.

وقالت لـ"سبق": "لم ينتظر الأمير محمد بن سلمان كثيرًا منذ دخوله المعترك السياسي، حتى أخذ على عاتقه الإصلاح بكل مساراته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتنظيمية، وغيرها، وهذه الإصلاحات الجذرية تؤكد أن القيادة السعودية عازمة على بناء مجتمع جديد تتاح فيه الحقوق والفرص المتساوية للجميع، وتسهم بشكل فعال في النقلات النوعية للمملكة".

وأضافت: "جاءت تعديلات الأنظمة الأخيرة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويواكب التطور الذي تعيشه المملكة والتحولات التي تمر بها، ويعتبر تطوير الأنظمة والقوانين من الإصلاحات الأساسية لتنظيم وتسهيل حياة الناس، وتحقيق التقدم المنتظر للمملكة، وجعلها في المصافّ الأولى عالميّاً".

وتابعت: "نشهد الآن حدثاً تاريخيّاً في تمكين المرأة وإعطائها حقوقَها؛ لتؤدي دورها في المجتمع بشكل فاعل ومساوٍ للرجل؛ ما يستوجب شكر الله ثم القيادة. ومن يقرأ تصريحات سمو ولي العهد يدرك حسّه الإنساني والسياسي، وشعوره بما يعانيه بعض من أفراد مجتمعه، وخاصة النساء شقائق الرجال، وتؤكد ذلك تصريحات سموه وتأكيده على أن المرأة لا بد من منحها حقوقها كاملة".

واختتمت "درندري" حديثها بالقول: "أسجل أسمى آيات الشكر والتقدير باسمي واسم جميع نساء الوطن، على صفحات التاريخ لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على جميع ما قدمه من جهود لتمكين نصف المجتمع، لقد وعد فأوفى، وأقول إنها السعودية في ثوبها الجديد تحتفل بالعيد".

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
06:03 PM

عضو الشورى "درندري": ولي العهد وعد وأوفى والقرارات الأخيرة تواكب المرحلة

قالت: التعديلات امتداد لسلسلة من الإصلاحات الجوهرية

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بدر العتيبي - الرياض
14
3,681

حصدت تعديلات أنظمة الأسرة والسفر والعمل، إعجاب المهتمين بشؤون المرأة السعودية، وأشادوا بالقرارات التي أصدرتها القيادة السعودية بدعم ولي العهد قائد الإصلاح السعودي، الذي أعلن دعمه الحقوق والتكافؤ بين الجنسين في الفرص الوظيفية، حتى بدأت عملية الغربلة الشاملة.

واعتبرت عضو مجلس الشورى السعودية إقبال درندري، أن هذه التعديلات الجوهرية في الأنظمة والقوانين الحكومية، هي امتداد لسلسلة من الإصلاحات الشاملة التي انتهجها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، والحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع.

وقالت لـ"سبق": "لم ينتظر الأمير محمد بن سلمان كثيرًا منذ دخوله المعترك السياسي، حتى أخذ على عاتقه الإصلاح بكل مساراته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتنظيمية، وغيرها، وهذه الإصلاحات الجذرية تؤكد أن القيادة السعودية عازمة على بناء مجتمع جديد تتاح فيه الحقوق والفرص المتساوية للجميع، وتسهم بشكل فعال في النقلات النوعية للمملكة".

وأضافت: "جاءت تعديلات الأنظمة الأخيرة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويواكب التطور الذي تعيشه المملكة والتحولات التي تمر بها، ويعتبر تطوير الأنظمة والقوانين من الإصلاحات الأساسية لتنظيم وتسهيل حياة الناس، وتحقيق التقدم المنتظر للمملكة، وجعلها في المصافّ الأولى عالميّاً".

وتابعت: "نشهد الآن حدثاً تاريخيّاً في تمكين المرأة وإعطائها حقوقَها؛ لتؤدي دورها في المجتمع بشكل فاعل ومساوٍ للرجل؛ ما يستوجب شكر الله ثم القيادة. ومن يقرأ تصريحات سمو ولي العهد يدرك حسّه الإنساني والسياسي، وشعوره بما يعانيه بعض من أفراد مجتمعه، وخاصة النساء شقائق الرجال، وتؤكد ذلك تصريحات سموه وتأكيده على أن المرأة لا بد من منحها حقوقها كاملة".

واختتمت "درندري" حديثها بالقول: "أسجل أسمى آيات الشكر والتقدير باسمي واسم جميع نساء الوطن، على صفحات التاريخ لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على جميع ما قدمه من جهود لتمكين نصف المجتمع، لقد وعد فأوفى، وأقول إنها السعودية في ثوبها الجديد تحتفل بالعيد".

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