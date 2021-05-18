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100/100 قدرات.. طالبة ثانوية بالفيديو: القرآن السر ولن نخيب ظن ولي العهد

عرجت على ابتعاث والدتها لأمريكا ومنافسة شقيقها وقالت: نحن جيل "الرؤية 30"

أرجعت طالبة سعودية في المرحلة الثانوية تفوقها وحصولها على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات، إلى القرآن الكريم، مؤكدةً أنه كان له الأثر الأكبر فيما وصلت إليه من نجاح وتفوق دراسي، كاشفةً لبرنامج "الراصد" على "الإخبارية"، عن هدفها القادم بالحصول على الدرجة الكاملة 100/100 في اختبار التحصيلي، والسعي إلى الوصول لأعلى المناصب مستقبلاً، بإذن الله.

وتفصيلاً، قالت "جودي الجريسي"؛ الطالبة في المدرسة الثانوية الثانية الحكومية في ينبع الصناعية: "سأسعى الى كل ما يخدم بلدي فنحن جيل رؤية المملكة 2030 الذي راهن علينا سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وبإذن الله لن نُخيّب ظنه، وأنا فخورة بنفسي وسأسعى لئن يفتخر بي بلدي أيضاً في المستقبل".

وكشفت عن مسيرتها التعليمية وتفوقها الدراسي أيضاً في المرحلة المتوسطة عام 2018 خلال دراستها في أمريكا، بقولها: "كنت وإخواني مع أمي التي ابتعثت للدراسة في أمريكا، وهناك أكملت دراسة الصف الثالث متوسط وكنت متفوقة وتمّ تكريمي هناك، والحمد لله لأني كنت من الأوائل في جميع المواد، وكانت التجربة جميلة جداً رغم مواجهتي صعوبات فيها لاختلاف البيئة المدرسية عمّا اعتدت عليه في بلدي السعودية".

وعن اختبار القدرات الذي حققت فيه الدرجة الكاملة، أضافت الطالبة "الجريسي": "في الاختبار الأول الذي حصلت عليه على درجة 81 درجة شعرت بإحباط بعد منافسة بيني وبين شقيقي الذي حصل على 95 درجة، إذ كانت مذاكرتي عادية تقريباً لمدة ساعتين وأحسست أنني لم أستعد بشكلٍ كافٍ رغم أنني كنت جيدة في القسم اللفظي؛ لأنني كنت طالبة في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وكان أثر القرآن واضحاً عليّ في هذا القسم".

واستدركت: "لكن في الاختبار الثاني قررت تكثيف ساعات المذاكرة الى 8 ساعات يومياً، والتركيز على الأشياء المتعلقة بالاختبار مثل التجميعات والكتب حتى دخلت دورة مع معلمة قديرة ساعدتني على التركيز الصحيح على المذاكرة، وساعدتني كثيراً الدراسة عن بُعد حيث استطعت التوفيق بين وقت مذاكرة المدرسة واختبار القدرات، والحمد لله حصلت على 100 في اختبار القدرات، و100 في اختبار المدرسة".

ونصحت الطالبة المتوفقة "الجريسي"؛ طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ممّن يواجهون معاناة وصعوبات في اختبار القدرات والتحصيلي في سبيل الحصول على أفضل الدرجات قائلة: "أنصح بمذاكرة أكبر قدرٍ من المعلومات والإلمام بجميع الأفكار حول اختبار القدرات"، داعية إلى الاستعانة بالمصادر المختلفة للمذاكرة، كالكتب والتجميعات والاستفادة من الاختبارات السابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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100/100 قدرات.. طالبة ثانوية بالفيديو: القرآن السر ولن نخيب ظن ولي العهد
سبق

أرجعت طالبة سعودية في المرحلة الثانوية تفوقها وحصولها على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات، إلى القرآن الكريم، مؤكدةً أنه كان له الأثر الأكبر فيما وصلت إليه من نجاح وتفوق دراسي، كاشفةً لبرنامج "الراصد" على "الإخبارية"، عن هدفها القادم بالحصول على الدرجة الكاملة 100/100 في اختبار التحصيلي، والسعي إلى الوصول لأعلى المناصب مستقبلاً، بإذن الله.

وتفصيلاً، قالت "جودي الجريسي"؛ الطالبة في المدرسة الثانوية الثانية الحكومية في ينبع الصناعية: "سأسعى الى كل ما يخدم بلدي فنحن جيل رؤية المملكة 2030 الذي راهن علينا سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وبإذن الله لن نُخيّب ظنه، وأنا فخورة بنفسي وسأسعى لئن يفتخر بي بلدي أيضاً في المستقبل".

وكشفت عن مسيرتها التعليمية وتفوقها الدراسي أيضاً في المرحلة المتوسطة عام 2018 خلال دراستها في أمريكا، بقولها: "كنت وإخواني مع أمي التي ابتعثت للدراسة في أمريكا، وهناك أكملت دراسة الصف الثالث متوسط وكنت متفوقة وتمّ تكريمي هناك، والحمد لله لأني كنت من الأوائل في جميع المواد، وكانت التجربة جميلة جداً رغم مواجهتي صعوبات فيها لاختلاف البيئة المدرسية عمّا اعتدت عليه في بلدي السعودية".

وعن اختبار القدرات الذي حققت فيه الدرجة الكاملة، أضافت الطالبة "الجريسي": "في الاختبار الأول الذي حصلت عليه على درجة 81 درجة شعرت بإحباط بعد منافسة بيني وبين شقيقي الذي حصل على 95 درجة، إذ كانت مذاكرتي عادية تقريباً لمدة ساعتين وأحسست أنني لم أستعد بشكلٍ كافٍ رغم أنني كنت جيدة في القسم اللفظي؛ لأنني كنت طالبة في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وكان أثر القرآن واضحاً عليّ في هذا القسم".

واستدركت: "لكن في الاختبار الثاني قررت تكثيف ساعات المذاكرة الى 8 ساعات يومياً، والتركيز على الأشياء المتعلقة بالاختبار مثل التجميعات والكتب حتى دخلت دورة مع معلمة قديرة ساعدتني على التركيز الصحيح على المذاكرة، وساعدتني كثيراً الدراسة عن بُعد حيث استطعت التوفيق بين وقت مذاكرة المدرسة واختبار القدرات، والحمد لله حصلت على 100 في اختبار القدرات، و100 في اختبار المدرسة".

ونصحت الطالبة المتوفقة "الجريسي"؛ طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ممّن يواجهون معاناة وصعوبات في اختبار القدرات والتحصيلي في سبيل الحصول على أفضل الدرجات قائلة: "أنصح بمذاكرة أكبر قدرٍ من المعلومات والإلمام بجميع الأفكار حول اختبار القدرات"، داعية إلى الاستعانة بالمصادر المختلفة للمذاكرة، كالكتب والتجميعات والاستفادة من الاختبارات السابقة.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
09:12 AM

100/100 قدرات.. طالبة ثانوية بالفيديو: القرآن السر ولن نخيب ظن ولي العهد

عرجت على ابتعاث والدتها لأمريكا ومنافسة شقيقها وقالت: نحن جيل "الرؤية 30"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أرجعت طالبة سعودية في المرحلة الثانوية تفوقها وحصولها على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات، إلى القرآن الكريم، مؤكدةً أنه كان له الأثر الأكبر فيما وصلت إليه من نجاح وتفوق دراسي، كاشفةً لبرنامج "الراصد" على "الإخبارية"، عن هدفها القادم بالحصول على الدرجة الكاملة 100/100 في اختبار التحصيلي، والسعي إلى الوصول لأعلى المناصب مستقبلاً، بإذن الله.

وتفصيلاً، قالت "جودي الجريسي"؛ الطالبة في المدرسة الثانوية الثانية الحكومية في ينبع الصناعية: "سأسعى الى كل ما يخدم بلدي فنحن جيل رؤية المملكة 2030 الذي راهن علينا سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وبإذن الله لن نُخيّب ظنه، وأنا فخورة بنفسي وسأسعى لئن يفتخر بي بلدي أيضاً في المستقبل".

وكشفت عن مسيرتها التعليمية وتفوقها الدراسي أيضاً في المرحلة المتوسطة عام 2018 خلال دراستها في أمريكا، بقولها: "كنت وإخواني مع أمي التي ابتعثت للدراسة في أمريكا، وهناك أكملت دراسة الصف الثالث متوسط وكنت متفوقة وتمّ تكريمي هناك، والحمد لله لأني كنت من الأوائل في جميع المواد، وكانت التجربة جميلة جداً رغم مواجهتي صعوبات فيها لاختلاف البيئة المدرسية عمّا اعتدت عليه في بلدي السعودية".

وعن اختبار القدرات الذي حققت فيه الدرجة الكاملة، أضافت الطالبة "الجريسي": "في الاختبار الأول الذي حصلت عليه على درجة 81 درجة شعرت بإحباط بعد منافسة بيني وبين شقيقي الذي حصل على 95 درجة، إذ كانت مذاكرتي عادية تقريباً لمدة ساعتين وأحسست أنني لم أستعد بشكلٍ كافٍ رغم أنني كنت جيدة في القسم اللفظي؛ لأنني كنت طالبة في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وكان أثر القرآن واضحاً عليّ في هذا القسم".

واستدركت: "لكن في الاختبار الثاني قررت تكثيف ساعات المذاكرة الى 8 ساعات يومياً، والتركيز على الأشياء المتعلقة بالاختبار مثل التجميعات والكتب حتى دخلت دورة مع معلمة قديرة ساعدتني على التركيز الصحيح على المذاكرة، وساعدتني كثيراً الدراسة عن بُعد حيث استطعت التوفيق بين وقت مذاكرة المدرسة واختبار القدرات، والحمد لله حصلت على 100 في اختبار القدرات، و100 في اختبار المدرسة".

ونصحت الطالبة المتوفقة "الجريسي"؛ طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ممّن يواجهون معاناة وصعوبات في اختبار القدرات والتحصيلي في سبيل الحصول على أفضل الدرجات قائلة: "أنصح بمذاكرة أكبر قدرٍ من المعلومات والإلمام بجميع الأفكار حول اختبار القدرات"، داعية إلى الاستعانة بالمصادر المختلفة للمذاكرة، كالكتب والتجميعات والاستفادة من الاختبارات السابقة.

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