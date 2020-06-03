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"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

الشؤون البلدية والقروية: إغلاق 32 منشأة خالفت القرارات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها، قامت بإغلاق 32 منشأة خلال الفترة من 8 – 10 شوال 1441هـ؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها، والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضحت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي قامت بتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق خلال المرحلة الثانية من قرار رفع الحظر الجزئي، والذي يمتد من الساعة 6 صباحاً وحتى الثامنة مساءً، حيث رصدت الفرق الرقابية الميدانية 2256 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبينت أن المخالفات شملت 434 مخالفة تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، و121 مخالفة بسبب التكدس في الأسواق والمراكز التجارية و83 بالتكدس في مساكن العمالة، فضلاً عن 606 بسبب مزاولة نشاط بدون تصريح استثناء، و1012 مخالفة بسبب مزاولة نشاط خارج ساعات العمل المحددة في التصريح.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة الجميع.

فيروس كورونا الجديد

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الشؤون البلدية والقروية: إغلاق 32 منشأة خالفت القرارات الاحترازية للحد من انتشار كورونا
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها، قامت بإغلاق 32 منشأة خلال الفترة من 8 – 10 شوال 1441هـ؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها، والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضحت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي قامت بتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق خلال المرحلة الثانية من قرار رفع الحظر الجزئي، والذي يمتد من الساعة 6 صباحاً وحتى الثامنة مساءً، حيث رصدت الفرق الرقابية الميدانية 2256 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبينت أن المخالفات شملت 434 مخالفة تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، و121 مخالفة بسبب التكدس في الأسواق والمراكز التجارية و83 بالتكدس في مساكن العمالة، فضلاً عن 606 بسبب مزاولة نشاط بدون تصريح استثناء، و1012 مخالفة بسبب مزاولة نشاط خارج ساعات العمل المحددة في التصريح.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة الجميع.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:02 PM

الشؤون البلدية والقروية: إغلاق 32 منشأة خالفت القرارات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,629

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها، قامت بإغلاق 32 منشأة خلال الفترة من 8 – 10 شوال 1441هـ؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها، والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضحت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي قامت بتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق خلال المرحلة الثانية من قرار رفع الحظر الجزئي، والذي يمتد من الساعة 6 صباحاً وحتى الثامنة مساءً، حيث رصدت الفرق الرقابية الميدانية 2256 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وبينت أن المخالفات شملت 434 مخالفة تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، و121 مخالفة بسبب التكدس في الأسواق والمراكز التجارية و83 بالتكدس في مساكن العمالة، فضلاً عن 606 بسبب مزاولة نشاط بدون تصريح استثناء، و1012 مخالفة بسبب مزاولة نشاط خارج ساعات العمل المحددة في التصريح.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة الجميع.

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