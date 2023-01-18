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"الفيصل" لأخضر 23: حققتم تأهلاً مشرفاً

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، لاعبي الأخضر تحت 23 عاماً بعد تأهلهم لنصف نهائي آسيا.

وكتب مغرداً: "الحمد لله.. أبارك لأبطال الأخضر (تحت 23 عاماً) قدموا أداءً رائعاً، ونجحوا في تحقيق تأهل مشرف.. وتمنياتي لهم بالتوفيق في الدور نصف النهائي.. مبروك للجميع".

وكان "الأخضر" قد تخطى عقبة تايلاند اليوم 1-0 عبر ركلة جزاء سجّلها عبدالله الحمدان.

رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل نهائي آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" لأخضر 23: حققتم تأهلاً مشرفاً
سبق

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، لاعبي الأخضر تحت 23 عاماً بعد تأهلهم لنصف نهائي آسيا.

وكتب مغرداً: "الحمد لله.. أبارك لأبطال الأخضر (تحت 23 عاماً) قدموا أداءً رائعاً، ونجحوا في تحقيق تأهل مشرف.. وتمنياتي لهم بالتوفيق في الدور نصف النهائي.. مبروك للجميع".

وكان "الأخضر" قد تخطى عقبة تايلاند اليوم 1-0 عبر ركلة جزاء سجّلها عبدالله الحمدان.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
06:11 PM

"الفيصل" لأخضر 23: حققتم تأهلاً مشرفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,039

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، لاعبي الأخضر تحت 23 عاماً بعد تأهلهم لنصف نهائي آسيا.

وكتب مغرداً: "الحمد لله.. أبارك لأبطال الأخضر (تحت 23 عاماً) قدموا أداءً رائعاً، ونجحوا في تحقيق تأهل مشرف.. وتمنياتي لهم بالتوفيق في الدور نصف النهائي.. مبروك للجميع".

وكان "الأخضر" قد تخطى عقبة تايلاند اليوم 1-0 عبر ركلة جزاء سجّلها عبدالله الحمدان.

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