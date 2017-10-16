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"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل.

‎وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل.

‎وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:45 PM

"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل.

‎وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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