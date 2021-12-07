"أرامكو" توقّع اتفاقية لتطوير قطاع التصنيع بالمملكة

بالتعاون مع شركة لارسن أند توبرو العالمية "إل آند تي"

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم، توقيع اتفاقية مع شركة لارسن أند توبرو العالمية (إل آند تي) في مجال تطوير أعمال التصنيع في المملكة تضمّنت بناء منشأة جديدة متخصصة؛ لإنتاج وحدات وأوعية ذات ضغط عالٍ، في مدينة الجبيل الصناعية.

وذكرت "أرامكو" أن مذكرة التفاهم تتماشى مع برنامج (نماءات أرامكو) الذي أطلقته في سبتمبر الماضي؛ بهدف الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في المملكة؛ بهدف توفير قيمة إضافية وتعزيز التوسع والتنويع الاقتصادي.

وأفاد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي أن المنشأة ستوفر بعد اكتمالها فرص عمل للشباب السعودي، كما ستكون منصة لأحدث تقنيات التصنيع لخدمة المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستسهم في زيادة التوطين وتحسين تكاليف رأس المال.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة (إل آند تي) إس إن سوبراهمانيان، أن بدء الإنتاج للمنشأة سيكون بحلول الربع الثالث من عام 2022م، مبيناً أن المنشأة الممتدة على مساحة 120.000 متر مربع ستقوم بإنتاج معدات حيوية للعديد من الصناعات بما في ذلك قطاعا الطاقة الكهربائية والنفط والغاز.