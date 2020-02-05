"النقد" تكرّم 154 متقاعداً وتحتفي بأبناء منسوبيها المتوفين

برعاية محافظها الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي

كرّمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أمس 154 متقاعداً لعام 1441هـ، وذلك في الاحتفال السنوي لتكريم المتقاعدين بالرياض، كما احتفت المؤسسة في مبادرة إنسانية حملت عنوان "يوم الوفاء" بأبناء منسوبيها المتوفين على رأس العمل.

جاء ذلك برعاية محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وحضور نائب المحافظ ووكلاء المؤسسة، إلى جانب عدد من مديري العموم والإدارات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية تجاه المتقاعدين، ولمسة وفاء منها لرعاية أبناء منسوبيها المتوفين بالوقوف معهم وتشجيعهم ودعمهم.

ورحّب نائب محافظ مؤسسة النقد، في كلمة ألقاها نيابةً عن محافظ المؤسسة، بالمتقاعدين، وشكر تفاعلهم وحضورهم الاحتفالية التي تأتي تقديراً لهم وردّاً لجزء من إسهاماتهم التي قدموها للمؤسسة خلال مدة عملهم بها، مشيداً بجهودهم المخلصة ودورهم الكبير الذي بذلوه.

وأشار "السياري" إلى مجموعة من المبادرات التي تم العمل عليها خلال المدة الماضية؛ بهدف تعزيز الارتباط الوظيفي بالمؤسسة. وقال إن التقاعد مرحلة جديدة في عمر الإنسان، ويجب استغلالها في بذل المزيد من العطاء والتعامل معها كمرحلة جديدة بما فيها من متغيرات على حياة المتقاعد.

وأعرب عن أمله في الاستفادة من خبراتهم وآرائهم واقتراحاتهم فيما يخدم المؤسسة، راجياً لهم الصحة والعافية والتوفيق في محطات حياتهم القادمة.