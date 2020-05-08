تمديد تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين دون تحمل أي تكاليف

كشف بدر العنزي رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، عن قيام شركات التأمين بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بإطلاق مبادرات إستثنائية تعتبر الأبرز على مستوى الأسواق التأمينية الأخرى من الأقليمية والعالمية وذلك إعتبارا من تاريخ 8 مايو الجاري. وتهدف المبادرات الرامية لضمان إستقرار قطاع التأمين عبر إستمرارية إستفادة افراد المجتمع من التغطية التأمينية وتخفيف الأعباء المالية عنهم باكبر قدر ممكن، وذلك إنسجاما مع الإجراءات الحثيثة التي تتخدها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة جائحة كورونا Covid-19 وتخفيف اثارها المالية والأقتصادية المتوقعة على المجتمع السعودي.



وبين العنزي أن المبادرات تشمل كافة شركات التأمين التي تقدم منتجات تأمينية تتعلق بالمركبات، وتتضمن تمديد كافة وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد بنوعيها الشامل وضد الغير لمدة شهرين اضافيين مجانا، وكذلك إضافة مدة شهرين إضافيين دون أية تكاليف إضافية على وثائق تأمين المركبات للأفراد بنوعيها والتي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ 8 مايو 2020 الى 6 يونيو 2020 وبشكل الكتروني ودون الحاجة لتواصل العميل مع شركات التأمين.



وأضاف العنزي الى جانب ما سبق، تم السماح للشركات بعدم الغاء وئائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق.

مشيرا إلى أن قطاع التأمين لطالما كان داعما لمسيرة النجاح الوطنية، ومساهما لنمو الإقتصاد السعودي، بما يتملكه من مقومات وفرص واعدة للنمو والتوسع، ومستشعرا لواجباته الوطنية ومسؤوليته المجتمعية تجاه وطننا الغالي عبر تضافر الجهود ورفع مستوى الخدمات والشراكات مع القطاعات الأخرى ، لاسيّما أن القطاع يشهد تحسنا ملحوظا من حيث تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين، وكيفية تطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.