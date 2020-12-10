النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 141 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 248 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس جامعة شقراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة "تم" لقياس الإنجاز في إدارات الجامعة

لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على ممارسة الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة

انطلاقاً من حرص الجامعة على الأداء والإنجاز العمليّ المتكامل؛ أصدر رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف قرارًا بإنشاء وحدة قياس الإنجاز، بمسمى "تمّ".

وتعدّ الوحدة الجهة المختصّة بقياس الإنجاز لدى كافّة إدارات الجامعة وجهاتها واستكمالها، وإجراء الاتصالات اللازمة للتحقق من ذلك، إضافةً إلى إعداد التقارير الدورية المعنية بنتائج قياس الإنجاز للعرض والاستكمال.

كما أنّها ستُسهم في قياس درجة النجاح في تحقيق الجودة المنشودة، ومدى التحسن في مستوى تقديم الخدمات لجميع المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

ومن ثمّ تساعد في الوقوف على الجوانب الإيجابية للأداء ؛ والاستفادة منها لتحسينه مستقبلاً.

وبادرت الجامعة بإنشائها حرصاً على تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على ضرورة ممارسة الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة من خلال اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية لمتابعة مستوى الإنجاز في العمل وتحقيق الجودة المأمولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس جامعة شقراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة "تم" لقياس الإنجاز في إدارات الجامعة
سبق

انطلاقاً من حرص الجامعة على الأداء والإنجاز العمليّ المتكامل؛ أصدر رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف قرارًا بإنشاء وحدة قياس الإنجاز، بمسمى "تمّ".

وتعدّ الوحدة الجهة المختصّة بقياس الإنجاز لدى كافّة إدارات الجامعة وجهاتها واستكمالها، وإجراء الاتصالات اللازمة للتحقق من ذلك، إضافةً إلى إعداد التقارير الدورية المعنية بنتائج قياس الإنجاز للعرض والاستكمال.

كما أنّها ستُسهم في قياس درجة النجاح في تحقيق الجودة المنشودة، ومدى التحسن في مستوى تقديم الخدمات لجميع المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

ومن ثمّ تساعد في الوقوف على الجوانب الإيجابية للأداء ؛ والاستفادة منها لتحسينه مستقبلاً.

وبادرت الجامعة بإنشائها حرصاً على تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على ضرورة ممارسة الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة من خلال اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية لمتابعة مستوى الإنجاز في العمل وتحقيق الجودة المأمولة.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
02:43 PM

رئيس جامعة شقراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة "تم" لقياس الإنجاز في إدارات الجامعة

لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على ممارسة الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
252

انطلاقاً من حرص الجامعة على الأداء والإنجاز العمليّ المتكامل؛ أصدر رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف قرارًا بإنشاء وحدة قياس الإنجاز، بمسمى "تمّ".

وتعدّ الوحدة الجهة المختصّة بقياس الإنجاز لدى كافّة إدارات الجامعة وجهاتها واستكمالها، وإجراء الاتصالات اللازمة للتحقق من ذلك، إضافةً إلى إعداد التقارير الدورية المعنية بنتائج قياس الإنجاز للعرض والاستكمال.

كما أنّها ستُسهم في قياس درجة النجاح في تحقيق الجودة المنشودة، ومدى التحسن في مستوى تقديم الخدمات لجميع المستفيدين داخل وخارج الجامعة.

ومن ثمّ تساعد في الوقوف على الجوانب الإيجابية للأداء ؛ والاستفادة منها لتحسينه مستقبلاً.

وبادرت الجامعة بإنشائها حرصاً على تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على ضرورة ممارسة الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة من خلال اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية لمتابعة مستوى الإنجاز في العمل وتحقيق الجودة المأمولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,393
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,943

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة