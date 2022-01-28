بعد "ورشة الوافد" وتجاوباً مع "سبق".. تعيين "المتعاني" بمستشفى أضم

براتب ألف ريال سجّل نجاحاً.. و"الزهراني": سرعة توظيفه لحالته الصعبة

بادرت إدارة مستشفى أضم العام، بتوظيف الشاب مساعد بن سعد المتعاني، الذي يعمل تحت إدارة وافد في ورشة ميكانيكا للسيارات بمركز ربوع العين بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "من داخل ورشة للسيارات.. المتعاني يواجه الحياة بالعمل تحت إدارة وافد"، والذي جاء فيه أن الشاب "المتعاني" ابن الثلاثين ربيعاً من مركز ربوع العين، سجّل نجاحاً باهراً في مجال "ميكانيكا السيارات" في قريته الصغيرة منذ عدة أشهر؛ برغم عمله تحت إدارة وافد من الجنسية الباكستانية براتب لا يتجاوز ألف ريال".

ووجّه مدير مستشفى أضم العام صالح بن حماد الزهراني، بسرعة توظيف الشاب "المتعاني" في المستشفى، عطفاً منه على حالته المادية الصعبة، وإسهاماً في إتاحة الفرصة أمامه للعمل في المستشفى براتب يستطيع من خلاله أن يوفر الحياة الكريمة له ولأسرته المكونة من بنتين وولد.

وأشار "الزهراني"، في تصريح لـ"سبق"، إلى أن الشاب مساعد بن سعد المتعاني تمت مقابلته عقب نشر الخبر، وتم توظيفه وتقديم مساعدة عينية له من إدارة المستشفى؛ تقديراً لظروفه الصعبة؛ لافتاً إلى أنه سيباشر عمله خلال اليومين المقبلين.

من جانبه، عبّر "المتعاني" عن شكره وتقديره لإدارة مستشفى أضم على هذه البادرة؛ مثمناً الدور الذي قامت به صحيفة "سبق" في نشر معاناته التي انتهت بتوظيفه.