النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد "ورشة الوافد" وتجاوباً مع "سبق".. تعيين "المتعاني" بمستشفى أضم

براتب ألف ريال سجّل نجاحاً.. و"الزهراني": سرعة توظيفه لحالته الصعبة

بادرت إدارة مستشفى أضم العام، بتوظيف الشاب مساعد بن سعد المتعاني، الذي يعمل تحت إدارة وافد في ورشة ميكانيكا للسيارات بمركز ربوع العين بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "من داخل ورشة للسيارات.. المتعاني يواجه الحياة بالعمل تحت إدارة وافد"، والذي جاء فيه أن الشاب "المتعاني" ابن الثلاثين ربيعاً من مركز ربوع العين، سجّل نجاحاً باهراً في مجال "ميكانيكا السيارات" في قريته الصغيرة منذ عدة أشهر؛ برغم عمله تحت إدارة وافد من الجنسية الباكستانية براتب لا يتجاوز ألف ريال".

ووجّه مدير مستشفى أضم العام صالح بن حماد الزهراني، بسرعة توظيف الشاب "المتعاني" في المستشفى، عطفاً منه على حالته المادية الصعبة، وإسهاماً في إتاحة الفرصة أمامه للعمل في المستشفى براتب يستطيع من خلاله أن يوفر الحياة الكريمة له ولأسرته المكونة من بنتين وولد.

وأشار "الزهراني"، في تصريح لـ"سبق"، إلى أن الشاب مساعد بن سعد المتعاني تمت مقابلته عقب نشر الخبر، وتم توظيفه وتقديم مساعدة عينية له من إدارة المستشفى؛ تقديراً لظروفه الصعبة؛ لافتاً إلى أنه سيباشر عمله خلال اليومين المقبلين.

من جانبه، عبّر "المتعاني" عن شكره وتقديره لإدارة مستشفى أضم على هذه البادرة؛ مثمناً الدور الذي قامت به صحيفة "سبق" في نشر معاناته التي انتهت بتوظيفه.

من داخل ورشة للسيارات.. "المتعاني" يواجه الحياة بالعمل تحت إدارة وافد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد "ورشة الوافد" وتجاوباً مع "سبق".. تعيين "المتعاني" بمستشفى أضم
سبق

بادرت إدارة مستشفى أضم العام، بتوظيف الشاب مساعد بن سعد المتعاني، الذي يعمل تحت إدارة وافد في ورشة ميكانيكا للسيارات بمركز ربوع العين بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "من داخل ورشة للسيارات.. المتعاني يواجه الحياة بالعمل تحت إدارة وافد"، والذي جاء فيه أن الشاب "المتعاني" ابن الثلاثين ربيعاً من مركز ربوع العين، سجّل نجاحاً باهراً في مجال "ميكانيكا السيارات" في قريته الصغيرة منذ عدة أشهر؛ برغم عمله تحت إدارة وافد من الجنسية الباكستانية براتب لا يتجاوز ألف ريال".

ووجّه مدير مستشفى أضم العام صالح بن حماد الزهراني، بسرعة توظيف الشاب "المتعاني" في المستشفى، عطفاً منه على حالته المادية الصعبة، وإسهاماً في إتاحة الفرصة أمامه للعمل في المستشفى براتب يستطيع من خلاله أن يوفر الحياة الكريمة له ولأسرته المكونة من بنتين وولد.

وأشار "الزهراني"، في تصريح لـ"سبق"، إلى أن الشاب مساعد بن سعد المتعاني تمت مقابلته عقب نشر الخبر، وتم توظيفه وتقديم مساعدة عينية له من إدارة المستشفى؛ تقديراً لظروفه الصعبة؛ لافتاً إلى أنه سيباشر عمله خلال اليومين المقبلين.

من جانبه، عبّر "المتعاني" عن شكره وتقديره لإدارة مستشفى أضم على هذه البادرة؛ مثمناً الدور الذي قامت به صحيفة "سبق" في نشر معاناته التي انتهت بتوظيفه.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:40 AM
اخر تعديل
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
12:46 PM

بعد "ورشة الوافد" وتجاوباً مع "سبق".. تعيين "المتعاني" بمستشفى أضم

براتب ألف ريال سجّل نجاحاً.. و"الزهراني": سرعة توظيفه لحالته الصعبة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
9,013

بادرت إدارة مستشفى أضم العام، بتوظيف الشاب مساعد بن سعد المتعاني، الذي يعمل تحت إدارة وافد في ورشة ميكانيكا للسيارات بمركز ربوع العين بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك تفاعلاً مع خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "من داخل ورشة للسيارات.. المتعاني يواجه الحياة بالعمل تحت إدارة وافد"، والذي جاء فيه أن الشاب "المتعاني" ابن الثلاثين ربيعاً من مركز ربوع العين، سجّل نجاحاً باهراً في مجال "ميكانيكا السيارات" في قريته الصغيرة منذ عدة أشهر؛ برغم عمله تحت إدارة وافد من الجنسية الباكستانية براتب لا يتجاوز ألف ريال".

ووجّه مدير مستشفى أضم العام صالح بن حماد الزهراني، بسرعة توظيف الشاب "المتعاني" في المستشفى، عطفاً منه على حالته المادية الصعبة، وإسهاماً في إتاحة الفرصة أمامه للعمل في المستشفى براتب يستطيع من خلاله أن يوفر الحياة الكريمة له ولأسرته المكونة من بنتين وولد.

وأشار "الزهراني"، في تصريح لـ"سبق"، إلى أن الشاب مساعد بن سعد المتعاني تمت مقابلته عقب نشر الخبر، وتم توظيفه وتقديم مساعدة عينية له من إدارة المستشفى؛ تقديراً لظروفه الصعبة؛ لافتاً إلى أنه سيباشر عمله خلال اليومين المقبلين.

من جانبه، عبّر "المتعاني" عن شكره وتقديره لإدارة مستشفى أضم على هذه البادرة؛ مثمناً الدور الذي قامت به صحيفة "سبق" في نشر معاناته التي انتهت بتوظيفه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,952
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,629
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,668
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,658

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة