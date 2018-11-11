200 متحف ثقافي وتاريخي يشرعون أبوابهم لاستقبال الزوار الخليجيين والشرق أوسطيين

"كيوتو" تستضيف القمة العالمية للمتاحف في سبتمبر 2019

تستعد مدينة كيوتو السياحية المشهورة لاستضافة المؤتمر العام الخامس والعشرين لمجلس المتاحف الدولي في سبتمبر 2019، حيث سيعقد هذا الحدث العالمي لأول مرة على أرض اليابان، وتعمل منظمة المتاحف الدولية بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في الحاضر والمستقبل وفي الجانبالملموس وغير المادي.

وأنشئت هذه المنظمة العالمية غير الحكومية في عام 1946، ولها علاقات رسمية مع اليونسكو ومركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وفي كل ثلاث سنوات منذ عام 1948، ينفذ المجلس الدولي برامج تمكّن تسهيل التبادل الثقافي، أطر التعاون وتحفيز الجهود المحلية من أجل السماح للمتاحف بمواصلة مهامها وتوفير الخدمات العامة في المجتمع. وبهذا الصدد سوف يتجمع أكثر من 3000 مشارك من جميع أنحاء العالم في كيوتو؛ لحضور المائدة المستديرة وحلقات النقاش لتعزيز الفهم المشترك بين الجهات المشاركة.

وستتمحور القمة القادمة حول موضوع رئيسي وفكرة أن "المتاحف كمراكز ثقافية"، مع مستقبل الأماكن التراثية. وباعتبار كيوتو عاصمة الإمبراطورية لليابانية لأكثر من 1000 عام مضت، فإنها تحافظ على التقاليد المتوارثة التي تشمل الابتكار في الفن والتصميم والهندسة المعمارية وأسلوب الحياة، وتعد المدينة موطناً لـ200 من المتاحف العامة والخاصة، فضلاً عن العديد من المعابد البوذية والمزارات التي تمثل كنوز وطنية وأصول ثقافية عريقة.

ويعرض متحف كيوتو للحرف التقليدية 74 قطعة مصنوعة يدوياً بإتقان وبراعة، ويحيي المتحف العروض المقدمة قبل الحرفيين، بالإضافة إلى تشجيع الزوار على الانضمام إلى ورش العمل المختلفة.

وافتتح في نوفمبر 2006 متحف كيوتو مانجا الدولي وهو أول مركز شامل لثقافة المانجا في اليابان مع مجموعات من المواد المتعلقة بالمانجا المتكونة من أكثر من 300.000 ألف عنصر، التي تعود إلى حقبة ميجي بين عامي (1868-1912).

ودشن متحف كيوتو للفنون في عام 1933 ليكون ثاني أكبر متحف للفنون العامة في اليابان؛ ذلك بغرض الاستمرار في أن يكون المتحف الفني الرائد واجتذاب المزيد من الزوار، وشهد المتحف أعمال التجديد في أبريل 2017.