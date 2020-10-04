مبادرات اجتماعية ونفسية بمستشفى الملك خالد بالمجمعة خلال أزمة كورونا

هدفت إلى دعم المرضى وذويهم وتخفيف المشاعر السلبية المصاحبة للمرض

أسهم فريق قسم الخدمة الاجتماعية في مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة في تقديم رعاية اجتماعية ونفسية للمرضى وذويهم خلال أزمة كورونا (كوفيد19).

وتفصيلاً، كشف ذلك رئيس قسم الخدمة الاجتماعية محمد شبلي عن صدور توجيه مدير المستشفى الدكتور خالد بن عبدالله القحطاني بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وذويهم خلال أزمة كورونا للتخفيف من المشاعر السلبية المصاحبة للمرض والتي تعوق العملية العلاجية مثل الخوف من المرض والقلق على الأقرباء والمخاوف، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات الأخرى ومعالجة العوائق التي تواجه المرضى في كيفية التواصل مع ذويهم وفي أهمية التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي وغيره، ومساعدة المرضى في التواصل مع ذويهم والرد على استفساراتهم من خلال استحداث رقم مباشر للقسم أثناء أزمة كورونا والذي أساهم فيه الاختصاصيون الاجتماعيون بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لـ (250) حالة وفي تطمين الأسر على ذويهم وتسهيل التواصل مع الأطباء سواء بالاتصال المباشر أو غير المباشر.

وأسهم الاختصاصيون الاجتماعيون في تقديم الإرشاد للمرضى وذويهم وتعريفهم بوسائل الحماية والوقاية من العدوى بالتعاون والتنسيق مع مكافحة العدوى بالمستشفى، والمشاركة في تنفيذ مبادرة (نحن معك) والتي أطلقتها الشؤون الصحية بالرياض لمستشفيات المنطقة والتي استفاد منها 277 مريض كورونا لمساعدة نزلاء المحاجر الصحية للتجمع الصحي الثالث وتقديم المعونة النفسية والاجتماعية لهم للتخفيف من المشاعر السلبية المصاحبة للمرض والتجاوب مع احتياجاتهم وتلبيتها.

بالإضافة إلى الجهود الأخرى في أقسام العيادات والطوارئ وحالات العنف والتي بلغت (18) حالة عنف أسهم بمتابعتها منسق فريق الحماية من العنف والإيذاء الاختصاصي فلاج الشعيفاني لاستكمال استمارات المعنف وإرسالها للجهات المعنية بالحماية.

وقدم "شبلي" شكره وتقديره لمدير المستشفى الدكتور خالد القحطاني على جهوده في دعم العاملين بجميع الأقسام وحرصه الكبير على روح الفريق وتعزيز العمل التكاملي الذي يهدف إلى خدمة المريض والارتقاء بالخدمة المقدمة خلال أزمة كورونا.