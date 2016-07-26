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تفاعلاً مع "سبق".. "تجمع مكة الصحي" يتعهد بالانتصار لـ3 أطباء معتدى عليهم لفظياً وجسدياً

"المسعودي": الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها القانون

قال المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم عبدالله المسعودي: إشارة إلى حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين في مستشفى النور التخصصي؛ التي انفردت "سبق" بنشر تفاصيله أمس بعنوان "مستشفى بمكة يسجّل حادثة اعتداء على 3 أطباء.. واستشاري يروي لـ"سبق" التفاصيل"؛ إن حادثة اعتداء على ثلاثة أطباء وقعت داخل قسم العناية المركزة من قبل ثلاثة أشخاص ارتكبوا الاعتداء اللفظي والجسدي؛ ما تسبب في إصابات طفيفة للأطباء، بالإضافة إلى تلفيات في القسم؛ الأمر الذي استدعى الاتصال بالجهات الأمنية والتي فتحت بدورها -مشكورة- تحقيقاً في الحادثة.

وأضاف: "يحرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألو التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى حيث يتم متابعة القضية من قبل الإدارة القانونية بالتجمع الصحي".

وختم تصريحه بقوله: "الجدير بالذكر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

وكانت "سبق" انفردت بنشر تفاصيل الحادثة تحت عنوان "مستشفى بمكة يسجّل حادثة اعتداء على 3 أطباء.. واستشاري يروي لـ"سبق" التفاصيل"، جاء فيه أن مستشفى بمكة المكرمة؛ شهد أمس، حادثة اعتداء على ثلاثة ممارسين صحيين؛ -استشارييْن وطبيب مقيم- من قِبل مراجعين، ما استدعى تدخل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة وفتحت ملف تحقيق.

وتعود التفاصيل؛ كما رواها أحد الاستشاريين السعوديين ممن اعتدي عليهم - والذي فضل عدم ذكر اسمه -، حيث قال لـ"سبق" حينها إنه "أثناء ممارستنا أعمالنا الطبية داخل أحد الأقسام بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومعي استشاري وطبيب مقيم، وهما سعوديان أيضاً، دخل علينا مجموعة من المراجعين بهدف رؤية قريبهم المتوفى - رحمه الله - قبل إيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفى، ليدخلوا في مشادة كلامية مع الاستشاري تطورت إلى اعتداء لفظي وجسدي معاً دون معرفة الأسباب التي دعتهم إلى ذلك".

وأضاف: "عند تدخلي أنا والطبيب المقيم بهدف فض الاشتباك انهالوا علينا ضرباً وتلفظوا بكلمات نترفع عن ذكرها هنا؛ ما استدعى تدخل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت بدورها مشكورة وقامت بفتح ملف تحقيق حول الحادثة".

وأشار الاستشاري في حديثه لـ"سبق"، إلى أنه نتج عن الاعتداء إصابة أحد الاستشاريين بكدمات في يديه وقد تم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج، وهي مثبتة لدى القسم.

ولفت إلى أنه لو لم يتم التدخل من حينه لفض النزاع على الاستشاري أمام أعين المرضى وزملائه؛ لكان الاعتداء أكبر من ذلك.


وأكد أنه تم عمل محضر بتلك الحادثة وهي تدخل ضمن الاعتداء على الممارسين الصحيين وهي جريمة يُعاقب عليها القانون؛ لافتاً بأنهم سيواصلون شكواهم لأخذ حقوقهم القانونية بعد الاعتداء الذي تعرضوا له أمام المرضى؛ من ضرب واعتداء لفظي، وتهديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. "تجمع مكة الصحي" يتعهد بالانتصار لـ3 أطباء معتدى عليهم لفظياً وجسدياً
سبق

قال المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم عبدالله المسعودي: إشارة إلى حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين في مستشفى النور التخصصي؛ التي انفردت "سبق" بنشر تفاصيله أمس بعنوان "مستشفى بمكة يسجّل حادثة اعتداء على 3 أطباء.. واستشاري يروي لـ"سبق" التفاصيل"؛ إن حادثة اعتداء على ثلاثة أطباء وقعت داخل قسم العناية المركزة من قبل ثلاثة أشخاص ارتكبوا الاعتداء اللفظي والجسدي؛ ما تسبب في إصابات طفيفة للأطباء، بالإضافة إلى تلفيات في القسم؛ الأمر الذي استدعى الاتصال بالجهات الأمنية والتي فتحت بدورها -مشكورة- تحقيقاً في الحادثة.

وأضاف: "يحرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألو التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى حيث يتم متابعة القضية من قبل الإدارة القانونية بالتجمع الصحي".

وختم تصريحه بقوله: "الجدير بالذكر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

وكانت "سبق" انفردت بنشر تفاصيل الحادثة تحت عنوان "مستشفى بمكة يسجّل حادثة اعتداء على 3 أطباء.. واستشاري يروي لـ"سبق" التفاصيل"، جاء فيه أن مستشفى بمكة المكرمة؛ شهد أمس، حادثة اعتداء على ثلاثة ممارسين صحيين؛ -استشارييْن وطبيب مقيم- من قِبل مراجعين، ما استدعى تدخل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة وفتحت ملف تحقيق.

وتعود التفاصيل؛ كما رواها أحد الاستشاريين السعوديين ممن اعتدي عليهم - والذي فضل عدم ذكر اسمه -، حيث قال لـ"سبق" حينها إنه "أثناء ممارستنا أعمالنا الطبية داخل أحد الأقسام بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومعي استشاري وطبيب مقيم، وهما سعوديان أيضاً، دخل علينا مجموعة من المراجعين بهدف رؤية قريبهم المتوفى - رحمه الله - قبل إيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفى، ليدخلوا في مشادة كلامية مع الاستشاري تطورت إلى اعتداء لفظي وجسدي معاً دون معرفة الأسباب التي دعتهم إلى ذلك".

وأضاف: "عند تدخلي أنا والطبيب المقيم بهدف فض الاشتباك انهالوا علينا ضرباً وتلفظوا بكلمات نترفع عن ذكرها هنا؛ ما استدعى تدخل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت بدورها مشكورة وقامت بفتح ملف تحقيق حول الحادثة".

وأشار الاستشاري في حديثه لـ"سبق"، إلى أنه نتج عن الاعتداء إصابة أحد الاستشاريين بكدمات في يديه وقد تم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج، وهي مثبتة لدى القسم.

ولفت إلى أنه لو لم يتم التدخل من حينه لفض النزاع على الاستشاري أمام أعين المرضى وزملائه؛ لكان الاعتداء أكبر من ذلك.


وأكد أنه تم عمل محضر بتلك الحادثة وهي تدخل ضمن الاعتداء على الممارسين الصحيين وهي جريمة يُعاقب عليها القانون؛ لافتاً بأنهم سيواصلون شكواهم لأخذ حقوقهم القانونية بعد الاعتداء الذي تعرضوا له أمام المرضى؛ من ضرب واعتداء لفظي، وتهديد.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
08:06 PM

تفاعلاً مع "سبق".. "تجمع مكة الصحي" يتعهد بالانتصار لـ3 أطباء معتدى عليهم لفظياً وجسدياً

"المسعودي": الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً جريمة يعاقب عليها القانون

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قال المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم عبدالله المسعودي: إشارة إلى حادثة الاعتداء على ممارسين صحيين في مستشفى النور التخصصي؛ التي انفردت "سبق" بنشر تفاصيله أمس بعنوان "مستشفى بمكة يسجّل حادثة اعتداء على 3 أطباء.. واستشاري يروي لـ"سبق" التفاصيل"؛ إن حادثة اعتداء على ثلاثة أطباء وقعت داخل قسم العناية المركزة من قبل ثلاثة أشخاص ارتكبوا الاعتداء اللفظي والجسدي؛ ما تسبب في إصابات طفيفة للأطباء، بالإضافة إلى تلفيات في القسم؛ الأمر الذي استدعى الاتصال بالجهات الأمنية والتي فتحت بدورها -مشكورة- تحقيقاً في الحادثة.

وأضاف: "يحرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألو التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى حيث يتم متابعة القضية من قبل الإدارة القانونية بالتجمع الصحي".

وختم تصريحه بقوله: "الجدير بالذكر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

وكانت "سبق" انفردت بنشر تفاصيل الحادثة تحت عنوان "مستشفى بمكة يسجّل حادثة اعتداء على 3 أطباء.. واستشاري يروي لـ"سبق" التفاصيل"، جاء فيه أن مستشفى بمكة المكرمة؛ شهد أمس، حادثة اعتداء على ثلاثة ممارسين صحيين؛ -استشارييْن وطبيب مقيم- من قِبل مراجعين، ما استدعى تدخل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة وفتحت ملف تحقيق.

وتعود التفاصيل؛ كما رواها أحد الاستشاريين السعوديين ممن اعتدي عليهم - والذي فضل عدم ذكر اسمه -، حيث قال لـ"سبق" حينها إنه "أثناء ممارستنا أعمالنا الطبية داخل أحد الأقسام بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومعي استشاري وطبيب مقيم، وهما سعوديان أيضاً، دخل علينا مجموعة من المراجعين بهدف رؤية قريبهم المتوفى - رحمه الله - قبل إيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفى، ليدخلوا في مشادة كلامية مع الاستشاري تطورت إلى اعتداء لفظي وجسدي معاً دون معرفة الأسباب التي دعتهم إلى ذلك".

وأضاف: "عند تدخلي أنا والطبيب المقيم بهدف فض الاشتباك انهالوا علينا ضرباً وتلفظوا بكلمات نترفع عن ذكرها هنا؛ ما استدعى تدخل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت بدورها مشكورة وقامت بفتح ملف تحقيق حول الحادثة".

وأشار الاستشاري في حديثه لـ"سبق"، إلى أنه نتج عن الاعتداء إصابة أحد الاستشاريين بكدمات في يديه وقد تم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج، وهي مثبتة لدى القسم.

ولفت إلى أنه لو لم يتم التدخل من حينه لفض النزاع على الاستشاري أمام أعين المرضى وزملائه؛ لكان الاعتداء أكبر من ذلك.


وأكد أنه تم عمل محضر بتلك الحادثة وهي تدخل ضمن الاعتداء على الممارسين الصحيين وهي جريمة يُعاقب عليها القانون؛ لافتاً بأنهم سيواصلون شكواهم لأخذ حقوقهم القانونية بعد الاعتداء الذي تعرضوا له أمام المرضى؛ من ضرب واعتداء لفظي، وتهديد.

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