"تطمن": 13649 مستفيداً من خدمات العيادات في تبوك

منذ بدء العمل وعبر 10 مراكز موزعة على عدة مرافق صحية

قدمت عيادات "تطمن" في تبوك خِدْماتها لـ 13649 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وتقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.