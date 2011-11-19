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ملتقى المتحدثين الرسميين ومسؤوليتهم تجاه المجتمع.. الثلاثاء المقبل

ينظمه "مركز المسؤولية الاجتماعية" بالشراكة مع "جمعية الأطفال المعوقين"

ينظم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأطفال المعوقين، وبرعاية شركة الفنار، ملتقى المتحدثين الرسميين ومسؤوليتهم تجاه المجتمع تحت عنوان "مع المجتمع"، عند السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ٢٧ نوفمبر، ولمدة أربع ساعات بمقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض.

يشمل الملتقى ندوة يتحدث فيها كل من خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، ومشعل الربيعان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويدير الندوة الإعلامي أحمد المالكي.

كما يشمل الملتقى ورقة عمل خاصة بعنوان "صناعة المتحدث الرسمي المميز"، يقدمها الإعلامي السعودي خالد العقيلي، ويقدم الإعلامي عادل أبو حيمد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دورة وورشة عمل تحمل عنوان "بناء علاقات إعلامية ومهارات الاتصال وإدارة الأزمات".

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن الدعوة مفتوحة للجميع للاستفادة من الملتقى، وسيمنح الحضور شهادات من المركز بمشاركة عدد من الجهات المهتمة في مجال الإعلام.

ويتطرق المتحدثون إلى جوانب كثيرة مثل أهمية وجود متحدثين رسميين للجهات الحكومية، وغياب دور بعض الجهات في شرح برامجهم عن طريق المتحدث الرسمي، والدور الحقيقي المطلوب من المتحدث الرسمي للمجتمع، إضافة للضغوط التي يتحملها المتحدث في إدارة الأزمات وغيرها من المحاور المهمة.

وعن الدورة وورشة العمل أكد "المعطش" أنها تهدف إلى تنمية مهارات الحضور لخلق وصناعة متحدث إعلامي مميز، وبناء كوادر إعلامية جديدة تسهم في سد الفراغ الحاصل في ذلك المجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملتقى المتحدثين الرسميين ومسؤوليتهم تجاه المجتمع.. الثلاثاء المقبل
سبق

ينظم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأطفال المعوقين، وبرعاية شركة الفنار، ملتقى المتحدثين الرسميين ومسؤوليتهم تجاه المجتمع تحت عنوان "مع المجتمع"، عند السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ٢٧ نوفمبر، ولمدة أربع ساعات بمقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض.

يشمل الملتقى ندوة يتحدث فيها كل من خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، ومشعل الربيعان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويدير الندوة الإعلامي أحمد المالكي.

كما يشمل الملتقى ورقة عمل خاصة بعنوان "صناعة المتحدث الرسمي المميز"، يقدمها الإعلامي السعودي خالد العقيلي، ويقدم الإعلامي عادل أبو حيمد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دورة وورشة عمل تحمل عنوان "بناء علاقات إعلامية ومهارات الاتصال وإدارة الأزمات".

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن الدعوة مفتوحة للجميع للاستفادة من الملتقى، وسيمنح الحضور شهادات من المركز بمشاركة عدد من الجهات المهتمة في مجال الإعلام.

ويتطرق المتحدثون إلى جوانب كثيرة مثل أهمية وجود متحدثين رسميين للجهات الحكومية، وغياب دور بعض الجهات في شرح برامجهم عن طريق المتحدث الرسمي، والدور الحقيقي المطلوب من المتحدث الرسمي للمجتمع، إضافة للضغوط التي يتحملها المتحدث في إدارة الأزمات وغيرها من المحاور المهمة.

وعن الدورة وورشة العمل أكد "المعطش" أنها تهدف إلى تنمية مهارات الحضور لخلق وصناعة متحدث إعلامي مميز، وبناء كوادر إعلامية جديدة تسهم في سد الفراغ الحاصل في ذلك المجال.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
07:38 PM

ملتقى المتحدثين الرسميين ومسؤوليتهم تجاه المجتمع.. الثلاثاء المقبل

ينظمه "مركز المسؤولية الاجتماعية" بالشراكة مع "جمعية الأطفال المعوقين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأطفال المعوقين، وبرعاية شركة الفنار، ملتقى المتحدثين الرسميين ومسؤوليتهم تجاه المجتمع تحت عنوان "مع المجتمع"، عند السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ٢٧ نوفمبر، ولمدة أربع ساعات بمقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض.

يشمل الملتقى ندوة يتحدث فيها كل من خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، ومشعل الربيعان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويدير الندوة الإعلامي أحمد المالكي.

كما يشمل الملتقى ورقة عمل خاصة بعنوان "صناعة المتحدث الرسمي المميز"، يقدمها الإعلامي السعودي خالد العقيلي، ويقدم الإعلامي عادل أبو حيمد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دورة وورشة عمل تحمل عنوان "بناء علاقات إعلامية ومهارات الاتصال وإدارة الأزمات".

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن الدعوة مفتوحة للجميع للاستفادة من الملتقى، وسيمنح الحضور شهادات من المركز بمشاركة عدد من الجهات المهتمة في مجال الإعلام.

ويتطرق المتحدثون إلى جوانب كثيرة مثل أهمية وجود متحدثين رسميين للجهات الحكومية، وغياب دور بعض الجهات في شرح برامجهم عن طريق المتحدث الرسمي، والدور الحقيقي المطلوب من المتحدث الرسمي للمجتمع، إضافة للضغوط التي يتحملها المتحدث في إدارة الأزمات وغيرها من المحاور المهمة.

وعن الدورة وورشة العمل أكد "المعطش" أنها تهدف إلى تنمية مهارات الحضور لخلق وصناعة متحدث إعلامي مميز، وبناء كوادر إعلامية جديدة تسهم في سد الفراغ الحاصل في ذلك المجال.

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