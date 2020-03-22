النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية ضرية تكثف جهود رش وتعقيم المواقع الحيوية

ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا

كثّفت بلدية محافظة ضرية، التابعة لأمانة منطقة القصيم، جهودها في رش وتعقيم وتطهير المواقع الحيوية بالمحافظة، بعد توجيه الجهات المختصة باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد covid19.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير مواقع عدة، كالسوق التجاري وسوق الخضار والفواكه والمحلات التجارية ذات الصحة العامة.

كما يتم رش وتعقيم ممرات المشاة وحاويات النظافة بشكل يومي، وعلى فترات.

وكثفت الجولات الرقابية على الأسواق التجارية المتعلقة بالصحة العامة، والتشديد على إجراءات التعقيم داخل الأسواق والتثقيف باتباع وسائل السلامة الصحية المعتمدة من الجهات المختصة ومحاسبة المقصرين لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية.

وقال رئيس بلدية محافظة ضرية، صالح بن نحيت، إن البلدية تعمل بكامل طاقتها وبموظفين من جميع التخصصات للتعامل بما يتطلبه الوضع للحد من انتشار هذا الوباء، حيث جرى تشكيل طاقم عمل طوارئ مكون من 160 موظفًا مساندين و30 آلية للعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن الجهود لا تكتمل إلا بتعاون وتكاتف المواطنين والمقيمين بالتعامل بجدية مع الوضع واتباع نصائح الجهات المختصة والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية ضرية تكثف جهود رش وتعقيم المواقع الحيوية
سبق

كثّفت بلدية محافظة ضرية، التابعة لأمانة منطقة القصيم، جهودها في رش وتعقيم وتطهير المواقع الحيوية بالمحافظة، بعد توجيه الجهات المختصة باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد covid19.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير مواقع عدة، كالسوق التجاري وسوق الخضار والفواكه والمحلات التجارية ذات الصحة العامة.

كما يتم رش وتعقيم ممرات المشاة وحاويات النظافة بشكل يومي، وعلى فترات.

وكثفت الجولات الرقابية على الأسواق التجارية المتعلقة بالصحة العامة، والتشديد على إجراءات التعقيم داخل الأسواق والتثقيف باتباع وسائل السلامة الصحية المعتمدة من الجهات المختصة ومحاسبة المقصرين لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية.

وقال رئيس بلدية محافظة ضرية، صالح بن نحيت، إن البلدية تعمل بكامل طاقتها وبموظفين من جميع التخصصات للتعامل بما يتطلبه الوضع للحد من انتشار هذا الوباء، حيث جرى تشكيل طاقم عمل طوارئ مكون من 160 موظفًا مساندين و30 آلية للعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن الجهود لا تكتمل إلا بتعاون وتكاتف المواطنين والمقيمين بالتعامل بجدية مع الوضع واتباع نصائح الجهات المختصة والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:45 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:01 PM

بلدية ضرية تكثف جهود رش وتعقيم المواقع الحيوية

ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
340

كثّفت بلدية محافظة ضرية، التابعة لأمانة منطقة القصيم، جهودها في رش وتعقيم وتطهير المواقع الحيوية بالمحافظة، بعد توجيه الجهات المختصة باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد covid19.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير مواقع عدة، كالسوق التجاري وسوق الخضار والفواكه والمحلات التجارية ذات الصحة العامة.

كما يتم رش وتعقيم ممرات المشاة وحاويات النظافة بشكل يومي، وعلى فترات.

وكثفت الجولات الرقابية على الأسواق التجارية المتعلقة بالصحة العامة، والتشديد على إجراءات التعقيم داخل الأسواق والتثقيف باتباع وسائل السلامة الصحية المعتمدة من الجهات المختصة ومحاسبة المقصرين لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية.

وقال رئيس بلدية محافظة ضرية، صالح بن نحيت، إن البلدية تعمل بكامل طاقتها وبموظفين من جميع التخصصات للتعامل بما يتطلبه الوضع للحد من انتشار هذا الوباء، حيث جرى تشكيل طاقم عمل طوارئ مكون من 160 موظفًا مساندين و30 آلية للعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن الجهود لا تكتمل إلا بتعاون وتكاتف المواطنين والمقيمين بالتعامل بجدية مع الوضع واتباع نصائح الجهات المختصة والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,493

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة