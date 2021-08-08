النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خيركم" تتوج ستينيًا بلقب أكبر حافظ  للقرآن الكريم بجدة لعام 1442هـ

قاد أسرته لحفظ كتاب الله وطالب أقرانه المسنين بمدارسته

توجت جمعية "خيركم"، الشيخ عثمان عبدالرحمن عبدالرحيم، صاحب الـ 63 عاماً، بلقب أكبر حفاظ للقرآن بجدة للعام 1442هـ، والذي اعتبره أعظم شعور ووسام على صدره وأغلى الألقاب التي من الممكن أن يحصل عليها الإنسان.

وتأتي قصة الشيخ "عثمان" مع القرآن الكريم منذ 25 عاماً، وتحديداً وهو في عمر الـ 38 سنة، حيث بدأ مسيرة حفظ القرآن، ولكن حفظه كان متقطعاً والهمة ليست عالية، وما إن بلغ الستين عاماً من عمره حتى عاد للتفكير في أن يكون من حفظة كتاب الله، وأن يدخل الحياة الحقيقية، كما وصفها.

انضم للمقرأة القرآنية، بمسجد سعيد بن جبير، على يد الشيخ إدريس آدم، ثم انتقل لمقرأة مسجد أم الخير لدى الشيخ علي الأميري، وللاستزادة في الخير انتقل لمقرأة جامع الثنيان عند الشيخ صالح أبكر، لختم مسيرته بمقرأة مسجد الشربتلي لدى الشيخ حسن المصري – حفظهم الله جميعاً - .

وبين الشيخ "عثمان" أن مسيرة الحفظ لم تواجه صعوبات كبيرة، فالقرآن إن منحته جلّ وقتك يعطيك الخير الكثير وعليك أن تجتهد، وبفضل الله، ثم جهود المشايخ تمكن من التغلب على الصعوبات في الحفظ.

وأضاف: هنا جاء دور المراجعة المهم جداً فالقرآن، كما وصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام، أشد تفلتاً من الإبل في عقلها.

وأوضح، أن القرآن أحدث تغييراً كبيراً في حياته الدينية والدنيوية، مستشهداً بقوله تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)، ولا شك أن صحبته مع أهل القرآن تزيده تعلقاً بالله، والقرآن بات جليسه وأنيسه وقرة عينيه، مذكراً بقول العالم الجليل إبراهيم بن أدهم: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف".

وتابع الشيخ "عثمان" حديثه قائلاً: "هذا من فضل الله، فمن استشعر هذه النعمة أي حفظ ومجالسة كتاب الله، سينكب على هذا الكتاب العظيم ويجالسه ليل نهار، فالبركة في الرزق والمال والولد عرفناها بعد مجالسة القرآن (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ).

وقال: "أحب أن استغل هذه الفرصة لشكر الله أولاً وأخيراً، بعد أن منّ علينا بهذا الخير العظيم، وأن يعيننا على العمل به ويجعلنا من أهله وخاصته، ثم للقائمين على الصرح القرآني جمعية خيركم ولكل من علمني في المقارئ القرآنية من مشايخ فضلاء، ونسأله تعالى أن يحقق حلمي بفتح دار لتحفيظ الناس كتاب الله في بلادي السودان".

ورأى الشيخ "عثمان"، أن كبار السن يعتبرون قدوة لمن حولهم وخصوصاً أسرهم، فبفضل الله تأثرت به بناته الثلاث فحفظن القرآن، وحفيديه حفظًا 27 جزءاً واقتربا من الختم.

وتابع: "أما أصدقاؤه فبدؤوا الحفظ وهم مواظبون على الحلقات عن بعد، ورسالته لكبار السن بأن يهتموا بالقرآن وحفظه.. فالحفظ ليس له عمر محدد بل ما أجمل أن يختم الإنسان عمره بمجالسة كتاب الله وحفظه، والسلف الصالح غالبهم حفظوا القرآن وهم كبار"، مستشهداً بقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه – في مقولته البليغة: (لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خيركم" تتوج ستينيًا بلقب أكبر حافظ  للقرآن الكريم بجدة لعام 1442هـ
سبق

توجت جمعية "خيركم"، الشيخ عثمان عبدالرحمن عبدالرحيم، صاحب الـ 63 عاماً، بلقب أكبر حفاظ للقرآن بجدة للعام 1442هـ، والذي اعتبره أعظم شعور ووسام على صدره وأغلى الألقاب التي من الممكن أن يحصل عليها الإنسان.

وتأتي قصة الشيخ "عثمان" مع القرآن الكريم منذ 25 عاماً، وتحديداً وهو في عمر الـ 38 سنة، حيث بدأ مسيرة حفظ القرآن، ولكن حفظه كان متقطعاً والهمة ليست عالية، وما إن بلغ الستين عاماً من عمره حتى عاد للتفكير في أن يكون من حفظة كتاب الله، وأن يدخل الحياة الحقيقية، كما وصفها.

انضم للمقرأة القرآنية، بمسجد سعيد بن جبير، على يد الشيخ إدريس آدم، ثم انتقل لمقرأة مسجد أم الخير لدى الشيخ علي الأميري، وللاستزادة في الخير انتقل لمقرأة جامع الثنيان عند الشيخ صالح أبكر، لختم مسيرته بمقرأة مسجد الشربتلي لدى الشيخ حسن المصري – حفظهم الله جميعاً - .

وبين الشيخ "عثمان" أن مسيرة الحفظ لم تواجه صعوبات كبيرة، فالقرآن إن منحته جلّ وقتك يعطيك الخير الكثير وعليك أن تجتهد، وبفضل الله، ثم جهود المشايخ تمكن من التغلب على الصعوبات في الحفظ.

وأضاف: هنا جاء دور المراجعة المهم جداً فالقرآن، كما وصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام، أشد تفلتاً من الإبل في عقلها.

وأوضح، أن القرآن أحدث تغييراً كبيراً في حياته الدينية والدنيوية، مستشهداً بقوله تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)، ولا شك أن صحبته مع أهل القرآن تزيده تعلقاً بالله، والقرآن بات جليسه وأنيسه وقرة عينيه، مذكراً بقول العالم الجليل إبراهيم بن أدهم: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف".

وتابع الشيخ "عثمان" حديثه قائلاً: "هذا من فضل الله، فمن استشعر هذه النعمة أي حفظ ومجالسة كتاب الله، سينكب على هذا الكتاب العظيم ويجالسه ليل نهار، فالبركة في الرزق والمال والولد عرفناها بعد مجالسة القرآن (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ).

وقال: "أحب أن استغل هذه الفرصة لشكر الله أولاً وأخيراً، بعد أن منّ علينا بهذا الخير العظيم، وأن يعيننا على العمل به ويجعلنا من أهله وخاصته، ثم للقائمين على الصرح القرآني جمعية خيركم ولكل من علمني في المقارئ القرآنية من مشايخ فضلاء، ونسأله تعالى أن يحقق حلمي بفتح دار لتحفيظ الناس كتاب الله في بلادي السودان".

ورأى الشيخ "عثمان"، أن كبار السن يعتبرون قدوة لمن حولهم وخصوصاً أسرهم، فبفضل الله تأثرت به بناته الثلاث فحفظن القرآن، وحفيديه حفظًا 27 جزءاً واقتربا من الختم.

وتابع: "أما أصدقاؤه فبدؤوا الحفظ وهم مواظبون على الحلقات عن بعد، ورسالته لكبار السن بأن يهتموا بالقرآن وحفظه.. فالحفظ ليس له عمر محدد بل ما أجمل أن يختم الإنسان عمره بمجالسة كتاب الله وحفظه، والسلف الصالح غالبهم حفظوا القرآن وهم كبار"، مستشهداً بقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه – في مقولته البليغة: (لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله).

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
06:46 PM

"خيركم" تتوج ستينيًا بلقب أكبر حافظ  للقرآن الكريم بجدة لعام 1442هـ

قاد أسرته لحفظ كتاب الله وطالب أقرانه المسنين بمدارسته

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
3,200

توجت جمعية "خيركم"، الشيخ عثمان عبدالرحمن عبدالرحيم، صاحب الـ 63 عاماً، بلقب أكبر حفاظ للقرآن بجدة للعام 1442هـ، والذي اعتبره أعظم شعور ووسام على صدره وأغلى الألقاب التي من الممكن أن يحصل عليها الإنسان.

وتأتي قصة الشيخ "عثمان" مع القرآن الكريم منذ 25 عاماً، وتحديداً وهو في عمر الـ 38 سنة، حيث بدأ مسيرة حفظ القرآن، ولكن حفظه كان متقطعاً والهمة ليست عالية، وما إن بلغ الستين عاماً من عمره حتى عاد للتفكير في أن يكون من حفظة كتاب الله، وأن يدخل الحياة الحقيقية، كما وصفها.

انضم للمقرأة القرآنية، بمسجد سعيد بن جبير، على يد الشيخ إدريس آدم، ثم انتقل لمقرأة مسجد أم الخير لدى الشيخ علي الأميري، وللاستزادة في الخير انتقل لمقرأة جامع الثنيان عند الشيخ صالح أبكر، لختم مسيرته بمقرأة مسجد الشربتلي لدى الشيخ حسن المصري – حفظهم الله جميعاً - .

وبين الشيخ "عثمان" أن مسيرة الحفظ لم تواجه صعوبات كبيرة، فالقرآن إن منحته جلّ وقتك يعطيك الخير الكثير وعليك أن تجتهد، وبفضل الله، ثم جهود المشايخ تمكن من التغلب على الصعوبات في الحفظ.

وأضاف: هنا جاء دور المراجعة المهم جداً فالقرآن، كما وصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام، أشد تفلتاً من الإبل في عقلها.

وأوضح، أن القرآن أحدث تغييراً كبيراً في حياته الدينية والدنيوية، مستشهداً بقوله تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)، ولا شك أن صحبته مع أهل القرآن تزيده تعلقاً بالله، والقرآن بات جليسه وأنيسه وقرة عينيه، مذكراً بقول العالم الجليل إبراهيم بن أدهم: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف".

وتابع الشيخ "عثمان" حديثه قائلاً: "هذا من فضل الله، فمن استشعر هذه النعمة أي حفظ ومجالسة كتاب الله، سينكب على هذا الكتاب العظيم ويجالسه ليل نهار، فالبركة في الرزق والمال والولد عرفناها بعد مجالسة القرآن (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ).

وقال: "أحب أن استغل هذه الفرصة لشكر الله أولاً وأخيراً، بعد أن منّ علينا بهذا الخير العظيم، وأن يعيننا على العمل به ويجعلنا من أهله وخاصته، ثم للقائمين على الصرح القرآني جمعية خيركم ولكل من علمني في المقارئ القرآنية من مشايخ فضلاء، ونسأله تعالى أن يحقق حلمي بفتح دار لتحفيظ الناس كتاب الله في بلادي السودان".

ورأى الشيخ "عثمان"، أن كبار السن يعتبرون قدوة لمن حولهم وخصوصاً أسرهم، فبفضل الله تأثرت به بناته الثلاث فحفظن القرآن، وحفيديه حفظًا 27 جزءاً واقتربا من الختم.

وتابع: "أما أصدقاؤه فبدؤوا الحفظ وهم مواظبون على الحلقات عن بعد، ورسالته لكبار السن بأن يهتموا بالقرآن وحفظه.. فالحفظ ليس له عمر محدد بل ما أجمل أن يختم الإنسان عمره بمجالسة كتاب الله وحفظه، والسلف الصالح غالبهم حفظوا القرآن وهم كبار"، مستشهداً بقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه – في مقولته البليغة: (لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,530
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,295
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,583
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة