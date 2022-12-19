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أمير الرياض يقلد ضابط قصر الحكم رتبة "عقيد"

قلد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ ضابط قصر الحكم علي بن محمد بن السوداء، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

ورفع "ابن السوداء" الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن.

وأعرب عن شكره لوزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض ونائبه، على الدعم والتوجيه، سائلًا الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

يُذكر أنه حضر مراسم التقليد قائد القوة الخاصة لقصر الحكم، العقيد منصور بن عبدالعزيز الشلهوب.

أمير الرياض

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أمير الرياض يقلد ضابط قصر الحكم رتبة "عقيد"
سبق

قلد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ ضابط قصر الحكم علي بن محمد بن السوداء، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

ورفع "ابن السوداء" الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن.

وأعرب عن شكره لوزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض ونائبه، على الدعم والتوجيه، سائلًا الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

يُذكر أنه حضر مراسم التقليد قائد القوة الخاصة لقصر الحكم، العقيد منصور بن عبدالعزيز الشلهوب.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
06:47 PM

أمير الرياض يقلد ضابط قصر الحكم رتبة "عقيد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ ضابط قصر الحكم علي بن محمد بن السوداء، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

ورفع "ابن السوداء" الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن.

وأعرب عن شكره لوزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض ونائبه، على الدعم والتوجيه، سائلًا الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

يُذكر أنه حضر مراسم التقليد قائد القوة الخاصة لقصر الحكم، العقيد منصور بن عبدالعزيز الشلهوب.

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