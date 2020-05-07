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ألمانيا.. 1284 إصابة كورونا جديدة ترفع الإجمالي لـ166091 حالة

الوفيات تجاوزت الـ7 آلاف.. وتمديد إجراءات التباعد حتى 5 يونيو

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1284 إلى 166091 إصابة.

وأشار المعهد إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 7119، بزيادة 123 حالة عن اليوم الماضي.

وبحسب "رويترز"، تُمَثل هذه الأرقام ارتفاعًا لمعدل الإصابات اليومي، وانخفاضًا لعدد الوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 947 إصابة و163 حالة وفاة.

وكانت الحكومة المركزية وسلطات الولايات الألمانية، قد اتفقت أمس الأربعاء على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو؛ للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا.. 1284 إصابة كورونا جديدة ترفع الإجمالي لـ166091 حالة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1284 إلى 166091 إصابة.

وأشار المعهد إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 7119، بزيادة 123 حالة عن اليوم الماضي.

وبحسب "رويترز"، تُمَثل هذه الأرقام ارتفاعًا لمعدل الإصابات اليومي، وانخفاضًا لعدد الوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 947 إصابة و163 حالة وفاة.

وكانت الحكومة المركزية وسلطات الولايات الألمانية، قد اتفقت أمس الأربعاء على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو؛ للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:29 AM

ألمانيا.. 1284 إصابة كورونا جديدة ترفع الإجمالي لـ166091 حالة

الوفيات تجاوزت الـ7 آلاف.. وتمديد إجراءات التباعد حتى 5 يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1284 إلى 166091 إصابة.

وأشار المعهد إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 7119، بزيادة 123 حالة عن اليوم الماضي.

وبحسب "رويترز"، تُمَثل هذه الأرقام ارتفاعًا لمعدل الإصابات اليومي، وانخفاضًا لعدد الوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 947 إصابة و163 حالة وفاة.

وكانت الحكومة المركزية وسلطات الولايات الألمانية، قد اتفقت أمس الأربعاء على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو؛ للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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