النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيصل بن خالد": فرحتنا لا توصف.. ومشاعر الفرح عمّت الشعب بمناسبة نجاح عملية المنظار لخادم الحرمين

رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمــو المــلكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - اليوم.

وأضاف سموه: فرحتنا لاتوصف عندما أعلن بيان الديوان الملكي عن نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، فمشاعر الفرح والسرور عمّت جميع أفراد الشعب السعودي بشفاء الوالد القائد، وهي تأكيد على متانـة الــعــلاقة بين قيــادة هـذا الـــوطن ومواطنيه، داعياً الله العلي القدير أن يطيل في عمر قائدنا.

واختتم سموه قائلاً: أسـأل الـمولى عز وجل أن يديـم على مــقامكم الـكـريم مـوفور الصحـة والعافية، وأن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه، وأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خــطـاهما في كل حين، وأن يديم علينا حكومةً وشعباً نعمة الأمن والأمان والرخــاء والتطـور في ظل قيـادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فيصل بن خالد": فرحتنا لا توصف.. ومشاعر الفرح عمّت الشعب بمناسبة نجاح عملية المنظار لخادم الحرمين
سبق

رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمــو المــلكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - اليوم.

وأضاف سموه: فرحتنا لاتوصف عندما أعلن بيان الديوان الملكي عن نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، فمشاعر الفرح والسرور عمّت جميع أفراد الشعب السعودي بشفاء الوالد القائد، وهي تأكيد على متانـة الــعــلاقة بين قيــادة هـذا الـــوطن ومواطنيه، داعياً الله العلي القدير أن يطيل في عمر قائدنا.

واختتم سموه قائلاً: أسـأل الـمولى عز وجل أن يديـم على مــقامكم الـكـريم مـوفور الصحـة والعافية، وأن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه، وأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خــطـاهما في كل حين، وأن يديم علينا حكومةً وشعباً نعمة الأمن والأمان والرخــاء والتطـور في ظل قيـادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:03 PM

"فيصل بن خالد": فرحتنا لا توصف.. ومشاعر الفرح عمّت الشعب بمناسبة نجاح عملية المنظار لخادم الحرمين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
243

رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمــو المــلكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - اليوم.

وأضاف سموه: فرحتنا لاتوصف عندما أعلن بيان الديوان الملكي عن نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، فمشاعر الفرح والسرور عمّت جميع أفراد الشعب السعودي بشفاء الوالد القائد، وهي تأكيد على متانـة الــعــلاقة بين قيــادة هـذا الـــوطن ومواطنيه، داعياً الله العلي القدير أن يطيل في عمر قائدنا.

واختتم سموه قائلاً: أسـأل الـمولى عز وجل أن يديـم على مــقامكم الـكـريم مـوفور الصحـة والعافية، وأن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه، وأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خــطـاهما في كل حين، وأن يديم علينا حكومةً وشعباً نعمة الأمن والأمان والرخــاء والتطـور في ظل قيـادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
2,847
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,535
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,129

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة