تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار والسيول بمخططات ولي العهد بمكة

بمبلغ 53.755.905 ريالات مع إحدى الشركات الوطنية ذات الخبرة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، عقداً لتنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمخططات ولي العهد رقم 5 و6 بمبلغ 53.755.905 ريالات مع إحدى الشركات الوطنية ذات الخبرة والمتخصصة في هذا المجال، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ووكيل الأمين للمشاريع المهندس زهير سقاط.



وقال "سقاط": هذا المشروع سوف يسهم في الحماية من مخاطر السيول بمخططات ولي العهد، وذلك من خلال نقل كميات الأمطار إلى خارج النطاق السكني، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على السكان، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع "عامان" من تاريخ استلام الموقع.



وأشار إلى تمكن المواطنين من الاستفادة من القطع السكنية بالمخططات والبناء بها، والبالغ عددها (4.203) قطع سكنية.

وأردف "سقاط": الأمانة تولي مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول وإنشاء الشبكات وصيانتها عناية كُبرى؛ وذلك بهدف المحافظة على عناصرها ومكوناتها وتطوير هذه الشبكات للاستفادة منها في تصريف السيول وتلافي ما قد تسببه من أضرار.



وتابع: مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول، وهي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل المختصين بالأمانة؛ للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.