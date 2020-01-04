مدير شرطة مكة يكرم "المنجومي" لتميزه

كرم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، المقدم ماجد بن تركي المنجومي بشرطة الطائف، لقاء تميزه في أداء مهام عمله في شعبة تنفيذ الأحكام، وما حققه من تطوير في آلية العمل الأمني ساهم بصورة متميزة على إحداث نقلة نوعية في أداء المهام.

فيما عبر "المنجومي" عن بالغ سعادتة بهذا التكريم، والذي اعتبره حافزًا إن شاء الله لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن .