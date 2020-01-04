النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير شرطة مكة يكرم "المنجومي" لتميزه

كرم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، المقدم ماجد بن تركي المنجومي بشرطة الطائف، لقاء تميزه في أداء مهام عمله في شعبة تنفيذ الأحكام، وما حققه من تطوير في آلية العمل الأمني ساهم بصورة متميزة على إحداث نقلة نوعية في أداء المهام.

فيما عبر "المنجومي" عن بالغ سعادتة بهذا التكريم، والذي اعتبره حافزًا إن شاء الله لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن .

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
مدير شرطة مكة يكرم "المنجومي" لتميزه
سبق

كرم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، المقدم ماجد بن تركي المنجومي بشرطة الطائف، لقاء تميزه في أداء مهام عمله في شعبة تنفيذ الأحكام، وما حققه من تطوير في آلية العمل الأمني ساهم بصورة متميزة على إحداث نقلة نوعية في أداء المهام.

فيما عبر "المنجومي" عن بالغ سعادتة بهذا التكريم، والذي اعتبره حافزًا إن شاء الله لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن .

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
09:16 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
06:21 AM

مدير شرطة مكة يكرم "المنجومي" لتميزه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
1,533

كرم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، المقدم ماجد بن تركي المنجومي بشرطة الطائف، لقاء تميزه في أداء مهام عمله في شعبة تنفيذ الأحكام، وما حققه من تطوير في آلية العمل الأمني ساهم بصورة متميزة على إحداث نقلة نوعية في أداء المهام.

فيما عبر "المنجومي" عن بالغ سعادتة بهذا التكريم، والذي اعتبره حافزًا إن شاء الله لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن .

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,688

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة