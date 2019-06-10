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"زعلة" يستقبل قضاة المحكمة العامة وأعضاء جمعية البر بصامطة

تلقى معايدتهم وتبريكاتهم بعيد الفطر المبارك

استقبل محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، صباح الأحد، قضاة المحكمة العامة بالمحافظة، يتقدمهم رئيس المحكمة، الشيخ عماد بن أحمد عطيف.

وقدم قضاة المحكمة، معايدتهم وتبريكاتهم بعيد الفطر المبارك، سائلين الله، أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وقدم أحمد بن عبدالله زعلة، شكره وتقديره لرئيس محكمة صامطة، وقضاة المحكمة على هذه الزيارة، مقدرًا لهم جهودهم القضائية في المحكمة العامة بصامطة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به السلك القضائي في بلاد الحرمين التي تحكم بشرع الله وسنة نبيه، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

كما استقبل محافظ صامطة، أعضاء جمعية البر الخيرية بالمحافظة، يتقدمهم رئيس الجمعية عبدالله بن يحيى سهلي، مقدمين له التهنئة بمناسبة عيد الفطر، مباركين له بتمام شهر رمضان المبارك.

وقدم المحافظ، شكره وتقديره لأعضاء جمعية البر الخيرية بالمحافظة، على هذه الزيارة، منوهًا بدورهم ومساهماتهم الفعالة في المجتمع وجهودهم التي يبذلونها للارتقاء بخدمات الجمعية لتقوم بدورها الخيري على أكمل وجه.

كما وجه رئيس جمعية البر الخيرية بصامطة، شكره لمحافظ صامطة، على دعمه المتواصل ووقفاته الدائمة مع الجمعية ومشاركته ومتابعته المستمرة لكل فعالياتها وبرامجها، الأمر الذي ينعكس بالنجاح بعون الله على أداء الجمعية من أجل تحقيق رسالتها وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة ومواكبة رؤية الوطن ٢٠٣٠.

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"زعلة" يستقبل قضاة المحكمة العامة وأعضاء جمعية البر بصامطة
سبق

استقبل محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، صباح الأحد، قضاة المحكمة العامة بالمحافظة، يتقدمهم رئيس المحكمة، الشيخ عماد بن أحمد عطيف.

وقدم قضاة المحكمة، معايدتهم وتبريكاتهم بعيد الفطر المبارك، سائلين الله، أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وقدم أحمد بن عبدالله زعلة، شكره وتقديره لرئيس محكمة صامطة، وقضاة المحكمة على هذه الزيارة، مقدرًا لهم جهودهم القضائية في المحكمة العامة بصامطة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به السلك القضائي في بلاد الحرمين التي تحكم بشرع الله وسنة نبيه، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

كما استقبل محافظ صامطة، أعضاء جمعية البر الخيرية بالمحافظة، يتقدمهم رئيس الجمعية عبدالله بن يحيى سهلي، مقدمين له التهنئة بمناسبة عيد الفطر، مباركين له بتمام شهر رمضان المبارك.

وقدم المحافظ، شكره وتقديره لأعضاء جمعية البر الخيرية بالمحافظة، على هذه الزيارة، منوهًا بدورهم ومساهماتهم الفعالة في المجتمع وجهودهم التي يبذلونها للارتقاء بخدمات الجمعية لتقوم بدورها الخيري على أكمل وجه.

كما وجه رئيس جمعية البر الخيرية بصامطة، شكره لمحافظ صامطة، على دعمه المتواصل ووقفاته الدائمة مع الجمعية ومشاركته ومتابعته المستمرة لكل فعالياتها وبرامجها، الأمر الذي ينعكس بالنجاح بعون الله على أداء الجمعية من أجل تحقيق رسالتها وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة ومواكبة رؤية الوطن ٢٠٣٠.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
04:44 PM

"زعلة" يستقبل قضاة المحكمة العامة وأعضاء جمعية البر بصامطة

تلقى معايدتهم وتبريكاتهم بعيد الفطر المبارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، صباح الأحد، قضاة المحكمة العامة بالمحافظة، يتقدمهم رئيس المحكمة، الشيخ عماد بن أحمد عطيف.

وقدم قضاة المحكمة، معايدتهم وتبريكاتهم بعيد الفطر المبارك، سائلين الله، أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وقدم أحمد بن عبدالله زعلة، شكره وتقديره لرئيس محكمة صامطة، وقضاة المحكمة على هذه الزيارة، مقدرًا لهم جهودهم القضائية في المحكمة العامة بصامطة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به السلك القضائي في بلاد الحرمين التي تحكم بشرع الله وسنة نبيه، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

كما استقبل محافظ صامطة، أعضاء جمعية البر الخيرية بالمحافظة، يتقدمهم رئيس الجمعية عبدالله بن يحيى سهلي، مقدمين له التهنئة بمناسبة عيد الفطر، مباركين له بتمام شهر رمضان المبارك.

وقدم المحافظ، شكره وتقديره لأعضاء جمعية البر الخيرية بالمحافظة، على هذه الزيارة، منوهًا بدورهم ومساهماتهم الفعالة في المجتمع وجهودهم التي يبذلونها للارتقاء بخدمات الجمعية لتقوم بدورها الخيري على أكمل وجه.

كما وجه رئيس جمعية البر الخيرية بصامطة، شكره لمحافظ صامطة، على دعمه المتواصل ووقفاته الدائمة مع الجمعية ومشاركته ومتابعته المستمرة لكل فعالياتها وبرامجها، الأمر الذي ينعكس بالنجاح بعون الله على أداء الجمعية من أجل تحقيق رسالتها وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة ومواكبة رؤية الوطن ٢٠٣٠.

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