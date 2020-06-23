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"ترامب": سنطبق عقوبات جديدة على إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي

"بومبيو" طالب طهران بالتصديق على اتفاقيتي "باليرمو" ومكافحة تمويل الإرهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على تطبيق المزيد من العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن العقوبات الإضافية تهدف منع النظام الإيراني من امتلاك السلاح النووي.

وحول دور مستشار الأمن القومي جون بولتون، في المسألة الإيرانية، وهو يعتبر من بين أحد أبرز المتشددين في ملف طهران، قال "ترامب": "بولتون بالتأكيد من الصقور، ولكنه يستمع إلى الجميع في الملف الإيراني".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستتخذ إجراءات عقابية في حق إيران، إذا لم تصادق على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بتبيض الأموال.

وأضاف "بومبيو"، في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "يتعين على إيران التصديق على اتفاقية باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي المعنية بتبيض الأموال وإلا ستواجه المزيد من التدابير".

وتابع: "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن تبيض الأموال ردّت على رفض إيران المتعمد لمعالجة مشاكلها المتعلقة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب بشكل منهجي، بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الموجودة في إيران".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": سنطبق عقوبات جديدة على إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على تطبيق المزيد من العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن العقوبات الإضافية تهدف منع النظام الإيراني من امتلاك السلاح النووي.

وحول دور مستشار الأمن القومي جون بولتون، في المسألة الإيرانية، وهو يعتبر من بين أحد أبرز المتشددين في ملف طهران، قال "ترامب": "بولتون بالتأكيد من الصقور، ولكنه يستمع إلى الجميع في الملف الإيراني".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستتخذ إجراءات عقابية في حق إيران، إذا لم تصادق على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بتبيض الأموال.

وأضاف "بومبيو"، في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "يتعين على إيران التصديق على اتفاقية باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي المعنية بتبيض الأموال وإلا ستواجه المزيد من التدابير".

وتابع: "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن تبيض الأموال ردّت على رفض إيران المتعمد لمعالجة مشاكلها المتعلقة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب بشكل منهجي، بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الموجودة في إيران".

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
06:09 PM

"ترامب": سنطبق عقوبات جديدة على إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي

"بومبيو" طالب طهران بالتصديق على اتفاقيتي "باليرمو" ومكافحة تمويل الإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على تطبيق المزيد من العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن العقوبات الإضافية تهدف منع النظام الإيراني من امتلاك السلاح النووي.

وحول دور مستشار الأمن القومي جون بولتون، في المسألة الإيرانية، وهو يعتبر من بين أحد أبرز المتشددين في ملف طهران، قال "ترامب": "بولتون بالتأكيد من الصقور، ولكنه يستمع إلى الجميع في الملف الإيراني".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستتخذ إجراءات عقابية في حق إيران، إذا لم تصادق على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بتبيض الأموال.

وأضاف "بومبيو"، في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "يتعين على إيران التصديق على اتفاقية باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي المعنية بتبيض الأموال وإلا ستواجه المزيد من التدابير".

وتابع: "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن تبيض الأموال ردّت على رفض إيران المتعمد لمعالجة مشاكلها المتعلقة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب بشكل منهجي، بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الموجودة في إيران".

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