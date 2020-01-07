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الاتحاد الأوروبي يرفض التدخل التركي في ليبيا

طالب أنقرة بعدم إرسال قوات

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، رفض الاتحاد الخططَ التركية لإرسال عسكريين إلى ليبيا.

وقال "بوريل": "إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، وحثّ تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا: "طلبنا وقف إطلاق النار، وطلبنا كذلك وقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة".

الاتحاد الأوروبي التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي يرفض التدخل التركي في ليبيا
سبق

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، رفض الاتحاد الخططَ التركية لإرسال عسكريين إلى ليبيا.

وقال "بوريل": "إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، وحثّ تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا: "طلبنا وقف إطلاق النار، وطلبنا كذلك وقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة".

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
07:30 PM

الاتحاد الأوروبي يرفض التدخل التركي في ليبيا

طالب أنقرة بعدم إرسال قوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، رفض الاتحاد الخططَ التركية لإرسال عسكريين إلى ليبيا.

وقال "بوريل": "إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، وحثّ تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا"، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا: "طلبنا وقف إطلاق النار، وطلبنا كذلك وقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة".

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