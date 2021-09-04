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اختبارات تبدأ غداً في مدارس "تعليم الرياض".. تعرَّف عليها

بهدف تحفيز الطلبة وتشخيص واقع التحصيل العلمي لديهم

تنفّذ مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ابتداءً من يوم غد الأحد، اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في المقررات الأساسية المستهدفة، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وذلك وفق الجداول الزمنية المقررة.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: اعتماد هذه الاختبارات من قِبل وزارة التعليم؛ يأتي ضمن تحسين مُخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات في هذه المقررات خلال العام الدراسي 1442هـــ، وكذلك بهدف تحفيز الطلبة على إتقان المهارات وتعزيز المعارف في المقررات الأساسية، وصولاً إلى تشخيص واقع التحصيل العلمي وتحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلاب والطالبات، للاستفادة منها في اتخاذ القرارات ووضع الخُطط العلاجية والبرامج التطويرية الملائمة لتحقيق نواتج التعلَّم المأمولة.

وأضاف: الاختبارات تستهدف جميع الصفوف التعليمية، ابتداءً من الصف الثاني الابتدائي، حتى السنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي.

وأردف "الوهيبي": اختبارات "تعزيز المهارات" ستنطلق للمرحلة الابتدائية اعتباراً من الأحد الموافق 1443/1/28هـــ، فيما تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد الموافق 1443/2/5هـ.

ودعا جميع المدارس إلى تنفيذ الاختبارات بفاعلية وفق الدليل التنظيمي والفني لتطبيق اختبارات "تعزيز المهارات" مع الالتزام بجداولها الزمنية وقياس نتائجها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختبارات تبدأ غداً في مدارس "تعليم الرياض".. تعرَّف عليها
سبق

تنفّذ مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ابتداءً من يوم غد الأحد، اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في المقررات الأساسية المستهدفة، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وذلك وفق الجداول الزمنية المقررة.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: اعتماد هذه الاختبارات من قِبل وزارة التعليم؛ يأتي ضمن تحسين مُخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات في هذه المقررات خلال العام الدراسي 1442هـــ، وكذلك بهدف تحفيز الطلبة على إتقان المهارات وتعزيز المعارف في المقررات الأساسية، وصولاً إلى تشخيص واقع التحصيل العلمي وتحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلاب والطالبات، للاستفادة منها في اتخاذ القرارات ووضع الخُطط العلاجية والبرامج التطويرية الملائمة لتحقيق نواتج التعلَّم المأمولة.

وأضاف: الاختبارات تستهدف جميع الصفوف التعليمية، ابتداءً من الصف الثاني الابتدائي، حتى السنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي.

وأردف "الوهيبي": اختبارات "تعزيز المهارات" ستنطلق للمرحلة الابتدائية اعتباراً من الأحد الموافق 1443/1/28هـــ، فيما تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد الموافق 1443/2/5هـ.

ودعا جميع المدارس إلى تنفيذ الاختبارات بفاعلية وفق الدليل التنظيمي والفني لتطبيق اختبارات "تعزيز المهارات" مع الالتزام بجداولها الزمنية وقياس نتائجها.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
12:39 PM

اختبارات تبدأ غداً في مدارس "تعليم الرياض".. تعرَّف عليها

بهدف تحفيز الطلبة وتشخيص واقع التحصيل العلمي لديهم

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
40,060

تنفّذ مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ابتداءً من يوم غد الأحد، اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في المقررات الأساسية المستهدفة، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وذلك وفق الجداول الزمنية المقررة.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: اعتماد هذه الاختبارات من قِبل وزارة التعليم؛ يأتي ضمن تحسين مُخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات في هذه المقررات خلال العام الدراسي 1442هـــ، وكذلك بهدف تحفيز الطلبة على إتقان المهارات وتعزيز المعارف في المقررات الأساسية، وصولاً إلى تشخيص واقع التحصيل العلمي وتحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلاب والطالبات، للاستفادة منها في اتخاذ القرارات ووضع الخُطط العلاجية والبرامج التطويرية الملائمة لتحقيق نواتج التعلَّم المأمولة.

وأضاف: الاختبارات تستهدف جميع الصفوف التعليمية، ابتداءً من الصف الثاني الابتدائي، حتى السنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي.

وأردف "الوهيبي": اختبارات "تعزيز المهارات" ستنطلق للمرحلة الابتدائية اعتباراً من الأحد الموافق 1443/1/28هـــ، فيما تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد الموافق 1443/2/5هـ.

ودعا جميع المدارس إلى تنفيذ الاختبارات بفاعلية وفق الدليل التنظيمي والفني لتطبيق اختبارات "تعزيز المهارات" مع الالتزام بجداولها الزمنية وقياس نتائجها.

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