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570 شخصًا توفوا بـ"كورونا" في دور الرعاية بشرقي فرنسا

تحذيرات بوفاة 100 ألف إذا لم تنجح في السيطرة على الوضع

أفادت إدارة صحية إقليمية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بأن 570 شخصًا توفوا في دور رعاية في منطقة في شرق فرنسا منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسبب الفيروس مستوى الأربعة آلاف؛ لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت أعداد الوفيات في دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات في مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا؛ نظرًا للسن والحالة الصحية للمتوفين.

وقالت إدارة الصحة العامة في منطقة جراند- إست في بيان: "حتى 31 مارس تأثرت 411 دارًا للرعاية من إجمالي 620 دارًا في المنطقة بفيروس كورونا".

وتقوم الأقاليم بحصر بيانات دور الرعاية، ومن المقرر أن تورد هيئة الصحة العامة بيانات على مستوى البلاد في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويقيم نحو مليون شخص في دور رعاية في فرنسا.

وحذّر ممثلون عن دور رعاية المسنين في مارس وزارة الصحة من أن مئة ألف قد يموتون إذا لم تنجح في السيطرة على الوضع.

فيروس كورونا الجديد

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570 شخصًا توفوا بـ"كورونا" في دور الرعاية بشرقي فرنسا
سبق

أفادت إدارة صحية إقليمية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بأن 570 شخصًا توفوا في دور رعاية في منطقة في شرق فرنسا منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسبب الفيروس مستوى الأربعة آلاف؛ لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت أعداد الوفيات في دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات في مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا؛ نظرًا للسن والحالة الصحية للمتوفين.

وقالت إدارة الصحة العامة في منطقة جراند- إست في بيان: "حتى 31 مارس تأثرت 411 دارًا للرعاية من إجمالي 620 دارًا في المنطقة بفيروس كورونا".

وتقوم الأقاليم بحصر بيانات دور الرعاية، ومن المقرر أن تورد هيئة الصحة العامة بيانات على مستوى البلاد في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويقيم نحو مليون شخص في دور رعاية في فرنسا.

وحذّر ممثلون عن دور رعاية المسنين في مارس وزارة الصحة من أن مئة ألف قد يموتون إذا لم تنجح في السيطرة على الوضع.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
12:18 PM

570 شخصًا توفوا بـ"كورونا" في دور الرعاية بشرقي فرنسا

تحذيرات بوفاة 100 ألف إذا لم تنجح في السيطرة على الوضع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت إدارة صحية إقليمية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بأن 570 شخصًا توفوا في دور رعاية في منطقة في شرق فرنسا منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسبب الفيروس مستوى الأربعة آلاف؛ لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت أعداد الوفيات في دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات في مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا؛ نظرًا للسن والحالة الصحية للمتوفين.

وقالت إدارة الصحة العامة في منطقة جراند- إست في بيان: "حتى 31 مارس تأثرت 411 دارًا للرعاية من إجمالي 620 دارًا في المنطقة بفيروس كورونا".

وتقوم الأقاليم بحصر بيانات دور الرعاية، ومن المقرر أن تورد هيئة الصحة العامة بيانات على مستوى البلاد في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويقيم نحو مليون شخص في دور رعاية في فرنسا.

وحذّر ممثلون عن دور رعاية المسنين في مارس وزارة الصحة من أن مئة ألف قد يموتون إذا لم تنجح في السيطرة على الوضع.

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