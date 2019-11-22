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"مودة" تقيم ندوة التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة.. الأحد القادم

بالتعاون مع "سلمان الاجتماعي".. وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين

تقيم جمعية مودة الخيرية بالرياض ندوة بعنوان "دور المختصين والجهات ذات العلاقة في التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة والتعامل مع المرأة المعنَّفة وحمايتها"، وذلك صباح الأحد القادم 27 ربيع أول 1441هـ، الموافق 24 نوفمبر 2019 بمركز الملك سلمان الاجتماعي - قاعة الأمير سعود بن ثنيان.

وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن أنشطة الجمعية وبرامجها المجتمعية للتوعية والتثقيف، وتزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاقاً من مسؤوليتها ورسالتها وأهدافها.

وفي هذا الصدد، أوضحت المديرة التنفيذية بجمعية مودة خلود التميمي بأن هذه الندوة تأتي بشراكة إستراتيجية مع مركز الملك سلمان الاجتماعي وبرعاية إعلامية من صحافيي الوطن.

وبينت "التميمي" أن الندوة يشارك بها نخبة من الأكاديميين المختصين في هذا المجال، وهم: الدكتورة موضي الزهراني مديرة الإدارة العامة للقضايا الأسرية بوزارة العدل، الدكتور عبدالله الحمدان قاض سابق ومحام، الدكتور حمد الرزين قاض سابق ومحام، الدكتورة سهام الغامدي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة لانا سعيد من مجلس شؤون الأسرة، ريم فاطم المطيري أستاذة قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، مزنه الجريّد مسؤولة الاستشارات الاجتماعية بوحدة الحماية الاجتماعية، نوال العتيبي مديرة إدارة التدريب والتطوير في برنامج الأمان الأسري الوطني.

يذكر أن مودة جمعية تنموية متخصصة تعنى باستقرار الأسرة السعودية وصحتها، ولديها العديد من البرامج التوعوية، والحقوقية، والتنموية كـ برنامج "فكر" للبحوث والدراسات الأسرية، وبرنامج مودة الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وبرنامج الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية، وبرنامج "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية" وغيرها من البرامج التي تخص الأسرة السعودية، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 لدفع عجلة التنمية من خلال المساعدة في استقرار الأسرة والتي هي المكون الأساسي للمجتمع.

جمعية مودة الخيرية الرياض

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"مودة" تقيم ندوة التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة.. الأحد القادم
سبق

تقيم جمعية مودة الخيرية بالرياض ندوة بعنوان "دور المختصين والجهات ذات العلاقة في التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة والتعامل مع المرأة المعنَّفة وحمايتها"، وذلك صباح الأحد القادم 27 ربيع أول 1441هـ، الموافق 24 نوفمبر 2019 بمركز الملك سلمان الاجتماعي - قاعة الأمير سعود بن ثنيان.

وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن أنشطة الجمعية وبرامجها المجتمعية للتوعية والتثقيف، وتزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاقاً من مسؤوليتها ورسالتها وأهدافها.

وفي هذا الصدد، أوضحت المديرة التنفيذية بجمعية مودة خلود التميمي بأن هذه الندوة تأتي بشراكة إستراتيجية مع مركز الملك سلمان الاجتماعي وبرعاية إعلامية من صحافيي الوطن.

وبينت "التميمي" أن الندوة يشارك بها نخبة من الأكاديميين المختصين في هذا المجال، وهم: الدكتورة موضي الزهراني مديرة الإدارة العامة للقضايا الأسرية بوزارة العدل، الدكتور عبدالله الحمدان قاض سابق ومحام، الدكتور حمد الرزين قاض سابق ومحام، الدكتورة سهام الغامدي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة لانا سعيد من مجلس شؤون الأسرة، ريم فاطم المطيري أستاذة قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، مزنه الجريّد مسؤولة الاستشارات الاجتماعية بوحدة الحماية الاجتماعية، نوال العتيبي مديرة إدارة التدريب والتطوير في برنامج الأمان الأسري الوطني.

يذكر أن مودة جمعية تنموية متخصصة تعنى باستقرار الأسرة السعودية وصحتها، ولديها العديد من البرامج التوعوية، والحقوقية، والتنموية كـ برنامج "فكر" للبحوث والدراسات الأسرية، وبرنامج مودة الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وبرنامج الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية، وبرنامج "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية" وغيرها من البرامج التي تخص الأسرة السعودية، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 لدفع عجلة التنمية من خلال المساعدة في استقرار الأسرة والتي هي المكون الأساسي للمجتمع.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
11:29 PM

"مودة" تقيم ندوة التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة.. الأحد القادم

بالتعاون مع "سلمان الاجتماعي".. وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم جمعية مودة الخيرية بالرياض ندوة بعنوان "دور المختصين والجهات ذات العلاقة في التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة والتعامل مع المرأة المعنَّفة وحمايتها"، وذلك صباح الأحد القادم 27 ربيع أول 1441هـ، الموافق 24 نوفمبر 2019 بمركز الملك سلمان الاجتماعي - قاعة الأمير سعود بن ثنيان.

وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن أنشطة الجمعية وبرامجها المجتمعية للتوعية والتثقيف، وتزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاقاً من مسؤوليتها ورسالتها وأهدافها.

وفي هذا الصدد، أوضحت المديرة التنفيذية بجمعية مودة خلود التميمي بأن هذه الندوة تأتي بشراكة إستراتيجية مع مركز الملك سلمان الاجتماعي وبرعاية إعلامية من صحافيي الوطن.

وبينت "التميمي" أن الندوة يشارك بها نخبة من الأكاديميين المختصين في هذا المجال، وهم: الدكتورة موضي الزهراني مديرة الإدارة العامة للقضايا الأسرية بوزارة العدل، الدكتور عبدالله الحمدان قاض سابق ومحام، الدكتور حمد الرزين قاض سابق ومحام، الدكتورة سهام الغامدي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة لانا سعيد من مجلس شؤون الأسرة، ريم فاطم المطيري أستاذة قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، مزنه الجريّد مسؤولة الاستشارات الاجتماعية بوحدة الحماية الاجتماعية، نوال العتيبي مديرة إدارة التدريب والتطوير في برنامج الأمان الأسري الوطني.

يذكر أن مودة جمعية تنموية متخصصة تعنى باستقرار الأسرة السعودية وصحتها، ولديها العديد من البرامج التوعوية، والحقوقية، والتنموية كـ برنامج "فكر" للبحوث والدراسات الأسرية، وبرنامج مودة الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وبرنامج الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية، وبرنامج "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية" وغيرها من البرامج التي تخص الأسرة السعودية، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 لدفع عجلة التنمية من خلال المساعدة في استقرار الأسرة والتي هي المكون الأساسي للمجتمع.

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