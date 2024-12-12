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خادم الحرمين: المملكة تستشرف أن تكون في مكانة مهمة على خريطة السياحة

استقبل أمين منظمة السياحة العالمية الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، أمين عام منظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة الدكتور طالب الرفاعي؛ الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وعبّر الرفاعي؛ عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على جهوده الكبيرة في دعم منظمة السياحة العالمية، مؤكداً المكانة الكبيرة للمملكة في العالم وما تحظى به من تقدير دولي.

وأكّد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة تستشرف أن تكون في مكانة مهمة على خريطة السياحة والتراث الحضاري، مشيراً إلى شمولية السياحة وأهميتها في التعليم والتعارف وعدد من المجالات.

حضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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خادم الحرمين: المملكة تستشرف أن تكون في مكانة مهمة على خريطة السياحة
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، أمين عام منظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة الدكتور طالب الرفاعي؛ الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وعبّر الرفاعي؛ عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على جهوده الكبيرة في دعم منظمة السياحة العالمية، مؤكداً المكانة الكبيرة للمملكة في العالم وما تحظى به من تقدير دولي.

وأكّد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة تستشرف أن تكون في مكانة مهمة على خريطة السياحة والتراث الحضاري، مشيراً إلى شمولية السياحة وأهميتها في التعليم والتعارف وعدد من المجالات.

حضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
12:49 PM

خادم الحرمين: المملكة تستشرف أن تكون في مكانة مهمة على خريطة السياحة

استقبل أمين منظمة السياحة العالمية الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، أمين عام منظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة الدكتور طالب الرفاعي؛ الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وعبّر الرفاعي؛ عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على جهوده الكبيرة في دعم منظمة السياحة العالمية، مؤكداً المكانة الكبيرة للمملكة في العالم وما تحظى به من تقدير دولي.

وأكّد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة تستشرف أن تكون في مكانة مهمة على خريطة السياحة والتراث الحضاري، مشيراً إلى شمولية السياحة وأهميتها في التعليم والتعارف وعدد من المجالات.

حضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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