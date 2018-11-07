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مؤسسة النقد: عمليات "مدى أثير" تقفز 10 مرات منذ بداية 2018

بنسبة بلغت 44.9%.. 753.5 مليون ريال قيمة المنفذة خلال أكتوبر

كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، عن تحقيق نظام المدفوعات الوطني "مدى"، نمواً في حجم عملياتها بنسبة بلغت 44.9%؛ ليصل حجمها التراكمي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 826 مليون عملية، مقابل نحو 570 مليون عملية للفترة المماثلة من عام 2017؛ في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عمليات نقاط البيع "مدى" في الفترة ذاتها ما يزيد على 189.3 مليار ريال مقارنة بـ163.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبزيادة بلغت 16.3%.

كما أظهرت الإحصائيات أن حجم عمليات نظام المدفوعات الوطني "مدى" قد سجل خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 95.9 مليون عملية تم تنفيذها عبر مختلف القنوات التابعة للنظام والتي تشمل مدفوعات نقاط البيع، والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وعمليات الدفع بالبطاقة عبر الإنترنت، مقارنة بـ88.5 مليون عملية لشهر سبتمبر الماضي وبزيادة بلغت 8.3%؛ في حين بلغت قيمة العمليات المنفذة خلال الشهر الأخير 19.3 مليار ريال.

وعلى نحو مرافق فقد سجلت خدمة "مدى أثير" قفزة نوعية في حجم العمليات المنفذة بواسطتها منذ بداية العام الحالي لتزيد مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 10 مرات مقارنة مع نهاية العام الماضي 2017، مسجلة تنفيذ 22.1 مليون عملية، مقابل مليونيْ عملية تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2017 بزيادة وصلت نسبتها إلى 978%، فيما بلغت قيمة العمليات المنفذة عبر "مدى أثير" خلال شهر أكتوبر الماضي 753.5 مليون ريال، مقابل 65.9 مليون ريال لشهر ديسمبر 2017، وبنمو قدره 91.2%.

وتُعد خدمة "مدى أثير" من بين حزمة خدمات "مدى" المضافة والتي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية، السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني؛ وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، والذي يتيح لحامل البطاقة من خلال الخدمة، إمكانية إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ نقاط البيع، مع ما تحمله الخدمة من خيار إضافي لتعزيز مستوى الأمان عبر إمكانية إدخال رقم سري للعملية.

وشهدت الخدمة منذ إطلاقها في شهر أكتوبر من عام 2016، إقبالاً مطرداً لدى حاملي بطاقات مدى، بالنظر إلى ما تضيفه من أبعاد في السرعة والمرونة لإتمام عمليات الشراء خاصة بالنسبة للعمليات ذات القيمة السعرية المنخفضة. وسجلت الخدمة حصة متصاعدة من إجمالي عمليات "مدى" لتستحوذ خلال شهر أكتوبر الماضي على ما نسبته 23% من العمليات وبنمو متسارع منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت حصتها 2.8% نهاية العام الماضي، وليبلغ بذلك إجمالي حجم عمليات الخدمة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 115.6 مليون عملية وبقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.

ودفعت التطورات الأخيرة التي شهدها نظام المدفوعات الوطني "مدى" إلى تحفيز معدلات الإقبال على خدماته؛ وتحديداً فيما يخص خدمة "مدى أثير"، ومن بينها طرح خدمة "مدى Pay" التي تمكّن حامل البطاقة من تنفيذ عمليات الدفع للعمليات الشرائية التي لا تزيد قيمتها على 100 ريال للعملية الشرائية الواحدة، من خلال الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، عبر تطبيق خاص يتمتع بأقصى معايير الأمان والحماية، ويتيح التطبيق لحاملي البطاقات المصدرة من البنوك سواء المرتبطة بالحساب الجاري أو الائتمانية، حفظ بطاقاتهم البنكية في تطبيق واحد على الهاتف الذكي والدفع من خلاله لدى المتاجر بمجرد تمرير الجوال على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة "مدى أثير". وتأتي هذه التطورات ضمن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي هو أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030؛ وذلك في مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤسسة النقد: عمليات "مدى أثير" تقفز 10 مرات منذ بداية 2018
سبق

كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، عن تحقيق نظام المدفوعات الوطني "مدى"، نمواً في حجم عملياتها بنسبة بلغت 44.9%؛ ليصل حجمها التراكمي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 826 مليون عملية، مقابل نحو 570 مليون عملية للفترة المماثلة من عام 2017؛ في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عمليات نقاط البيع "مدى" في الفترة ذاتها ما يزيد على 189.3 مليار ريال مقارنة بـ163.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبزيادة بلغت 16.3%.

كما أظهرت الإحصائيات أن حجم عمليات نظام المدفوعات الوطني "مدى" قد سجل خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 95.9 مليون عملية تم تنفيذها عبر مختلف القنوات التابعة للنظام والتي تشمل مدفوعات نقاط البيع، والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وعمليات الدفع بالبطاقة عبر الإنترنت، مقارنة بـ88.5 مليون عملية لشهر سبتمبر الماضي وبزيادة بلغت 8.3%؛ في حين بلغت قيمة العمليات المنفذة خلال الشهر الأخير 19.3 مليار ريال.

وعلى نحو مرافق فقد سجلت خدمة "مدى أثير" قفزة نوعية في حجم العمليات المنفذة بواسطتها منذ بداية العام الحالي لتزيد مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 10 مرات مقارنة مع نهاية العام الماضي 2017، مسجلة تنفيذ 22.1 مليون عملية، مقابل مليونيْ عملية تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2017 بزيادة وصلت نسبتها إلى 978%، فيما بلغت قيمة العمليات المنفذة عبر "مدى أثير" خلال شهر أكتوبر الماضي 753.5 مليون ريال، مقابل 65.9 مليون ريال لشهر ديسمبر 2017، وبنمو قدره 91.2%.

وتُعد خدمة "مدى أثير" من بين حزمة خدمات "مدى" المضافة والتي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية، السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني؛ وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، والذي يتيح لحامل البطاقة من خلال الخدمة، إمكانية إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ نقاط البيع، مع ما تحمله الخدمة من خيار إضافي لتعزيز مستوى الأمان عبر إمكانية إدخال رقم سري للعملية.

وشهدت الخدمة منذ إطلاقها في شهر أكتوبر من عام 2016، إقبالاً مطرداً لدى حاملي بطاقات مدى، بالنظر إلى ما تضيفه من أبعاد في السرعة والمرونة لإتمام عمليات الشراء خاصة بالنسبة للعمليات ذات القيمة السعرية المنخفضة. وسجلت الخدمة حصة متصاعدة من إجمالي عمليات "مدى" لتستحوذ خلال شهر أكتوبر الماضي على ما نسبته 23% من العمليات وبنمو متسارع منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت حصتها 2.8% نهاية العام الماضي، وليبلغ بذلك إجمالي حجم عمليات الخدمة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 115.6 مليون عملية وبقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.

ودفعت التطورات الأخيرة التي شهدها نظام المدفوعات الوطني "مدى" إلى تحفيز معدلات الإقبال على خدماته؛ وتحديداً فيما يخص خدمة "مدى أثير"، ومن بينها طرح خدمة "مدى Pay" التي تمكّن حامل البطاقة من تنفيذ عمليات الدفع للعمليات الشرائية التي لا تزيد قيمتها على 100 ريال للعملية الشرائية الواحدة، من خلال الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، عبر تطبيق خاص يتمتع بأقصى معايير الأمان والحماية، ويتيح التطبيق لحاملي البطاقات المصدرة من البنوك سواء المرتبطة بالحساب الجاري أو الائتمانية، حفظ بطاقاتهم البنكية في تطبيق واحد على الهاتف الذكي والدفع من خلاله لدى المتاجر بمجرد تمرير الجوال على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة "مدى أثير". وتأتي هذه التطورات ضمن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي هو أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030؛ وذلك في مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
11:54 AM

مؤسسة النقد: عمليات "مدى أثير" تقفز 10 مرات منذ بداية 2018

بنسبة بلغت 44.9%.. 753.5 مليون ريال قيمة المنفذة خلال أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، عن تحقيق نظام المدفوعات الوطني "مدى"، نمواً في حجم عملياتها بنسبة بلغت 44.9%؛ ليصل حجمها التراكمي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 826 مليون عملية، مقابل نحو 570 مليون عملية للفترة المماثلة من عام 2017؛ في الوقت الذي بلغت فيه قيمة عمليات نقاط البيع "مدى" في الفترة ذاتها ما يزيد على 189.3 مليار ريال مقارنة بـ163.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبزيادة بلغت 16.3%.

كما أظهرت الإحصائيات أن حجم عمليات نظام المدفوعات الوطني "مدى" قد سجل خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 95.9 مليون عملية تم تنفيذها عبر مختلف القنوات التابعة للنظام والتي تشمل مدفوعات نقاط البيع، والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وعمليات الدفع بالبطاقة عبر الإنترنت، مقارنة بـ88.5 مليون عملية لشهر سبتمبر الماضي وبزيادة بلغت 8.3%؛ في حين بلغت قيمة العمليات المنفذة خلال الشهر الأخير 19.3 مليار ريال.

وعلى نحو مرافق فقد سجلت خدمة "مدى أثير" قفزة نوعية في حجم العمليات المنفذة بواسطتها منذ بداية العام الحالي لتزيد مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 10 مرات مقارنة مع نهاية العام الماضي 2017، مسجلة تنفيذ 22.1 مليون عملية، مقابل مليونيْ عملية تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2017 بزيادة وصلت نسبتها إلى 978%، فيما بلغت قيمة العمليات المنفذة عبر "مدى أثير" خلال شهر أكتوبر الماضي 753.5 مليون ريال، مقابل 65.9 مليون ريال لشهر ديسمبر 2017، وبنمو قدره 91.2%.

وتُعد خدمة "مدى أثير" من بين حزمة خدمات "مدى" المضافة والتي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية، السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني؛ وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، والذي يتيح لحامل البطاقة من خلال الخدمة، إمكانية إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ نقاط البيع، مع ما تحمله الخدمة من خيار إضافي لتعزيز مستوى الأمان عبر إمكانية إدخال رقم سري للعملية.

وشهدت الخدمة منذ إطلاقها في شهر أكتوبر من عام 2016، إقبالاً مطرداً لدى حاملي بطاقات مدى، بالنظر إلى ما تضيفه من أبعاد في السرعة والمرونة لإتمام عمليات الشراء خاصة بالنسبة للعمليات ذات القيمة السعرية المنخفضة. وسجلت الخدمة حصة متصاعدة من إجمالي عمليات "مدى" لتستحوذ خلال شهر أكتوبر الماضي على ما نسبته 23% من العمليات وبنمو متسارع منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت حصتها 2.8% نهاية العام الماضي، وليبلغ بذلك إجمالي حجم عمليات الخدمة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 115.6 مليون عملية وبقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات ريال.

ودفعت التطورات الأخيرة التي شهدها نظام المدفوعات الوطني "مدى" إلى تحفيز معدلات الإقبال على خدماته؛ وتحديداً فيما يخص خدمة "مدى أثير"، ومن بينها طرح خدمة "مدى Pay" التي تمكّن حامل البطاقة من تنفيذ عمليات الدفع للعمليات الشرائية التي لا تزيد قيمتها على 100 ريال للعملية الشرائية الواحدة، من خلال الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، عبر تطبيق خاص يتمتع بأقصى معايير الأمان والحماية، ويتيح التطبيق لحاملي البطاقات المصدرة من البنوك سواء المرتبطة بالحساب الجاري أو الائتمانية، حفظ بطاقاتهم البنكية في تطبيق واحد على الهاتف الذكي والدفع من خلاله لدى المتاجر بمجرد تمرير الجوال على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة "مدى أثير". وتأتي هذه التطورات ضمن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي هو أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030؛ وذلك في مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

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بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,516
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,929
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,163

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