إبرام 3 اتفاقيات لتوظيف ألفي متدرب بالقصيم في القطاع الخاص

"التدريب التقني بالمنطقة" تحصد المركز الأول من خلال برامجها

حققت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، المركز الأول في برامج التدريب على رأس العمل على مستوى إدارات التدريب التقني والمهني بكل مناطق المملكة، حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات لتوظيف خريجي المؤسسة مع كل من: "شركة إي بي في روك جروب، وشركة جبس القصيم، إضافة إلى شركة سند أرامكو السعودية نابورس لحفر الآبار".

وتمكنت الإدارة من توظيف 435 من خريجي الوحدات التدريبية بمنطقة القصيم في تخصصات المحركات والمركبات، واللحام، والنجارة، والمساحة، إضافة إلى تخصصات العمارة، والتقنية المدنية، والكهرباء بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف مع شركة "أيه بي في روك جروب المحدودة".

وتم توقيع هذه العقود في كل من الكلية التقنية بعنيزة، وفرع الكلية التقنية بالأسياح، والمعاهد الصناعية بكل من بريدة والرس والبدائع والمذنب ورياض الخبراء.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويمثلها مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن؛ وشركة جبس القصيم ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن محمد المشاري.

ونصّت المذكرة على ترشيح 139 متدرباً من خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمنطقة القصيم في مختلف التخصصات، لإجراء مقابلات شخصية في مقر الشركة لتحديد 80 متدرباً لتوقيع العقود وبدء فترة التدريب الأساسية بمقر الشركة.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم وشركة سند لتوظيف أكثر من 1500 من خريجي المؤسسة مقسمة على عشر سنوات قادمة.

وجرى توقيع 125 عقداً من قِبل الشركة مع خريجي الوحدات التدريبية بالمنطقة في مختلف التخصصات كدفعة أولى بدأت في 3 مارس 2018 تتبعها دفعة أخرى تبدأ في مايو 2018، وبدأت هذا الأسبوع الدفعة الخامسة.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على تفعيل دور برامج الشراكات الإستراتيجية كنموذج ناجح في تأهيل الشباب وتوطين التقنية، وربط ذلك مع مستهدفات المؤسسة في إطلاق هويتها الجديدة، تماشياً مع برنامج التحول الوطني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشباب وتوظيفهم.